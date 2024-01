Icardi-Inter, l’indizio social spacca la tifoseria: ora il ritorno è possibile

Mauro Icardi potrebbe clamorosamente far ritorno in Serie A nella sua ex squadra: nonostante i dissapori del passato c’è un indizio social

I tifosi nerazzurri non si erano lasciati benissimo con lui ma a distanza di tempo quel tipo di livore può essere superato. L’argentino sarebbe un perfetto colpo low cost per completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

Se c’è stato un reparto in cui Marotta e Ausilio hanno operato leggermente meno bene sul mercato questo è l’attacco. L’Inter costruita per Simone Inzaghi quest’anno sembra essere a paletti la squadra più forte della Serie A. Completa in tutti i ruoli e con la giusta personalità ed esperienza per riprendersi lo Scudetto che manca dal periodo Conte.

Come detto davanti Arnautovic e Sanches non convincono a pieno, soprattutto per un discorso anagrafico e fisico. Tecnicamente sono ancora due top ma per sostituire Thuram e Lautaro senza farli rimpiangere serve qualcosa in più. A gennaio per ora il mercato nerazzurro si è concentrato sulla corsia di destra, visto l’infortunio al tendine d’Achille di Cuadrado. L’arrivo di Buchanan dovrebbe aver risolto la questione e può permettere a Inzaghi di lavorare in serenità.

C’è una voce però che si è diffusa a Milano e riguarda proprio l’attacco nerazzurro: Mauro Icardi potrebbe fare il suo ritorno alla Pinetina. Un’indiscrezione clamorosa rilanciata dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Inter, non è da escludere il ritorno di Icardi: c’è anche un indizio social

Ora dopo la bomba sganciata da Alessi c’è stato anche un indizio social che ha fatto riflettere a riguardo, dando il via a tutta una serie di ragionamenti. Si perché Icardi stesso ha voluto postare su Instagram un messaggio di apertura per festeggiare il nuovo anno.

Il giocatore del Galatasaray, che ha trascorso il 31 dicembre con la moglie Wanda Nara e con i figli ha scritto: “Famiglia, amore e nuove opportunità. Così inizia il 2024”. Proprio sul discorso “nuove opportunità” si sono aperti tutta una serie di ragionamenti specifici, con alcuni che lo hanno interpretato come un indizio di una possibile retromarcia. Icardi sarebbe una spalla perfetta sia per Lautaro Martinez che per Thuram e potrebbe anche arrivare per una manciata di milioni.

Chissà nel caso come potrebbero accoglierlo i tifosi interisti a San Siro, visto l’addio burrascoso dell’estate 2019.

