Calciomercato: Insigne sta tornando, colpo in Serie A

E’ tutto pronto per il ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne. Il calciatore, attualmente a Toronto, può tornare insieme al suo compagno Bernardeschi che è finito nel mirino di un’altra squadra italiana.

Doppio colpo dal Canada per due club di Serie A. Dopo Bernardeschi, arrivano nuove indiscrezioni riguardo Lorenzo Insigne. L’ex Napoli ha voglia di tornare nel massimo campionato italiano e, nelle ultime ore, è stato accostato ad una nuova squadra italiana che in questo calciomercato di gennaio 2024 è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo.

Complici i tanti infortuni in quella zona di campo, la società proverà a mettere a disposizione dell’allenatore un nuovo esterno offensivo. Tra i profili sondati c’è anche quello di Lorenzo Insigne. Sotto contratto con il Toronto, l’ex Napoli è uno dei giocatori italiani più pagati al mondo. L’affare sembra molto complesso proprio a causa delle alte richieste del ragazzo che pare, però, intenzionato ad abbassarsi lo stipendio pur di tornare nel campionato italiano.

Calciomercato Serie A: colpo Insigne

E’ la redazione di Sky Sport a rilanciare la notizia riguardo il possibile ritorno in Italia di Lorenzo Insigne. Il campionato statunitense è attualmente fermo e riprenderà nel mese di febbraio, ad oggi l’ex capitano del Napoli è in vacanza ed in attesa di ricominciare la preparazione con il Toronto. Nel frattempo, attende aggiornamenti di calciomercato relativi al trasferimento in Serie A.

Secondo le ultime notizie di mercato Fiorentina, in queste ore la società gigliata ha avuto dei contatti con alcuni intermediari che stanno lavorando per Lorenzo Insigne. Non c’è solo l’interesse per Ngonge del Verona, la Fiorentina guarda anche ad altri nomi per il calciomercato in entrata. L’idea della società è rinforzare l’attacco con un nuovo esterno offensivo per la fascia sinistra.

Il ds Pradé ha ricevuto sulla propria scrivania anche la candidatura di Lorenzo Insigne che è pronto a vestire la maglia della Fiorentina.

Insigne alla Fiorentina? Le ultime su questo colpo di mercato

Quello di gennaio sarà un mese decisivo per la Fiorentina, protagonista in campionato, Coppa Italia e Supercoppa. In lotta per un posto in Champions League, i viola cercano rinforzi dal mercato invernale 2024. Vincenzo Italiano, complici i vari infortuni in quel reparto, ha chiesto alla sua dirigenza un nuovo innesto nel reparto offensivo. Serve un esterno sinistro. Nelle ultime ore c’è stato un tentativo anche per portare alla Fiorentina Insigne in questo mercato di gennaio. Gli agenti del ragazzo ne hanno parlato con Pradé e vorrebbero intavolare una trattativa. Ad oggi, però, da Firenze non sono arrivati spiragli positivi con la società che non è convinta di questa operazione. Preferirebbe puntare su un profilo più giovane come Ngonge del Verona, che è un altro nome seguito con attenzione dai viola.