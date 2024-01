Juventus, cambia il futuro di Allegri: c’è una voce da Torino, ecco il sostituto

Rivoluzione in casa Juventus: quale sarà il futuro di Allegri? Arrivano nuovi indizi sul destino dell’allenatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

Stagione, fino a questo momento, positiva per la Juventus che è in lotta per lo Scudetto. A meno due dall’Inter, i bianconeri nell’ultima settimana hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Risultati importanti che confermano le ambizioni della Vecchia Signora che, anche se non dichiarato espressamente, puntano a vincere il campionato. Intanto, dal mercato di gennaio 2024 non sono attese novità. Su espressa indicazione anche di Allegri che, ad oggi, non ha fatto alcuna richiesta alla società. E sul tecnico non si placano le voci: ecco il suo futuro al termine di questa stagione.

Le opzioni, sul tavolo del tecnico, non mancano. C’è la possibilità che al termine di questa stagione possa arrivare una separazione tra Allegri e la Juventus. Alcuni tifosi lo sperano anche perché, al netto dei risultati ottenuti fino a questo momento, una parte della tifoseria bianconera continua a criticare l’operato del tecnico. Il tema centrale è quello relativo al sistema di gioco, troppo difensivista per alcuni supporter. Intanto, la società non vuole farsi trovare impreparata ed ha già puntato una serie di sostituti in caso d’addio con Allegri.

Juventus: svolta Allegri, deciso il suo futuro

Arrivano nuovi indizi di mercato sulla Juventus. Su Allegri ci sono nuove indiscrezioni. L’allenatore, che ha ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora, sta valutando con attenzione il suo futuro.

Si rincorrono le voci riguardo la possibilità di un approdo in Arabia Saudita per Massimiliano Allegri, che già l’estate scorsa ha ricevuta una proposta importante per allenare nella Saudi Pro League. Giuntoli non si farà sorprendere e in caso di addio è pronto a portare alla Juventus un tecnico emergente come Thiago Motta che è il primo nella lista del dirigente.

La sensazione è che comunque, al di là di tutto, Allegri voglia proseguire la sua esperienza alla Juventus.

Juventus: Allegri resta, il tecnico ha già scelto

I messaggi sono abbastanza chiari. Post Salernitana, in Coppa Italia, il tecnico ha parlato di programmazione per la prossima stagione. Un segnale inequivocabile circa la volontà di Allegri proseguire la sua esperienza alla Juventus. Nonostante abbia un solo anno di contratto, il mister non intende lasciare a metà il progetto. Come ribadito anche dall’edizione odierna di Tuttosport, il tecnico è legato al mondo bianconero. Ad oggi è concentrato sugli obiettivi di questa stagione anche se con Giuntoli ha avviato i discorsi per il mercato estivo 2024. Ecco perché, riguardo il futuro di Allegri alla Juventus, ci sono pochi dubbi sulla sua permanenza.