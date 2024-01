Napoli in emergenza, Mazzarri annuncia: “Sono preoccupato”

Il Napoli domani sarà di scena allo stadio Grande Torino in una sfida tutt’altro che da sottovalutare, visto che i campioni d’Italia hanno il dovere di iniziare nel migliore dei modi questo 2024 anche per cercare di recuperare qualche punto dalle squadra che la precedono in classifica. Le difficoltà, però, non sono poche, visto che ad oggi la formazione di Walter Mazzarri ha tantissimi indisponibili, situazione dunque d’emergenza che costringe il tecnico toscano a trovare ogni settimana delle soluzioni nuove.

Non a caso, annunciando altri due possibili forfait per la sfida contro il Torino, lo stesso allenatore del Napoli oggi in conferenza stampa si è detto particolarmente preoccupato della situazione nella quale riversa la sua rosa, che De Laurentiis sta cercando di rinforzare e completare in questo calciomercato con innesti di qualità e quantità, come quello di Pasquale Mazzocchi.

Napoli in emergenza: Mazzarri è preoccupato ed annuncia altri due indisponibili

Piove sul bagnato in casa Napoli, visto che oltre ai risultati ad oggi mancano anche soluzioni valide sulle quali poter puntare in partita, visto che la formazione campione d’Italia ad oggi ha una lunghissima lista di indisponibili fra infortunati ed impegni in Coppa d’Africa. Dal canto suo De Laurentiis sta cercando di fare di tutto per sopperire a questa situazione riversandosi nel calciomercato, ma ad oggi nessuno di questi problemi è stato risolto, anzi, nel corso di queste ore ne sarebbero usciti fuori degli altri.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di domani contro il Torino, infatti, Walter Mazzarri ha annunciato la possibile assenza di altri due giocatori a causa per infortunio, circostanza che potrebbe addirittura costringerlo a partire per il Piemonte con giocatori ed alternative contate.

Dunque, a fronte di quanto è stato detto, per la trasferta di Torino il Napoli potrebbe dare a meno sia di Juan Jesus che di Gaetano, il primo da capire se recuperato mentre il secondo addirittura proprio da valutare.

Nonostante tutto il Napoli sorride: recupera Politano

Se da un lato il Napoli potrebbe perdere Juan Jesus e Gaetano per la trasferta di Torino, dall’altro Walter Mazzarri sembrerebbe aver recuperato Matteo Politano, che potrebbe non avere ancora i 90′ nelle gambe ma essere comunque convocato. In conferenza stampa, infatti, l’allenatore dei campioni d’Italia ha detto: “Politano sta discretamente bene, sicuramente meglio rispetto ad inizio settimana, ma valuteremo nelle prossime ore se è totalmente recuperato. C’è fiducia“.

A Torino per vincere, questo vuole Mazzarri

Nonostante tutte le difficoltà del caso, Walter Mazzarri di tornare da Torino solo ed unicamente con tre punti in più in classifica. Non sarà sicuramente una trasferta semplice, ma l’ultima partita contro il Monza ha dato segnali positivi all’allenatore del Napoli che oggi in conferenza stampa ha detto: “Vogliamo invertire la rotta, col Monza la prestazione è stat buonissima. Mi auguro di raccogliere di più, anche perché sto male se penso di non essere riuscito ancora a fare ciò che mi riuscita tanti anni fa“.