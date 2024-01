Napoli, ritorno di fiamma: la svolta arriva dalla Premier

Il Napoli di Walter Mazzari vuole tornare a vincere in campionato, ma prima bisogna registrare delle grosse novità in sede di calciomercato.

Dopo il deludente pareggio rimediato prima di Capodanno allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Monza del partenopeo Raffaele Palladino, il Napoli vuole farsi trovare pronto per la ripresa delle ostilità. Il Torino è solo il primo ostacolo di un gennaio che si preannuncia parecchio impegnativo, e non solo in campo.

Il Napoli infatti sarà grande protagonista anche in sede di calciomercato. Come annunciato dallo stesso Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa tenutasi al Maradona dopo il match contro il Monza, infatti, Walter Mazzarri potrà contare in questa sessione invernale di mercato su più nuovi acquisti. Il primo nuovo arrivo, di fatto, è già stato svelato, visto che Pasquale Mazzocchi è stato preso dalla Salernitana per circa 3 milioni di euro.

Oltre al terzino, che sostituirà Alessandro Zanoli (ceduto in prestito al Genoa) nel ruolo del vice di Di Lorenzo, il Napoli farà sicuramente almeno un centrocampista. Tra i nomi più caldi in questo ruolo bisogna sicuramente inserire Lazar Samardzic dell’Udinese di Gabriele Cioffi. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla trattativa per il centrocampista serbo, in casa azzurra la svolta del calciomercato potrebbe arrivare direttamente dal campionato più bello al mondo: la Premier League.

Mercato Napoli, per il nuovo difensore c’è una “vecchia fiamma”

Uno dei reparti da rinforzare sicuramente è il centro della difesa. Si è parlato di Scalvini e Buongiorno, che sembrano difficili da raggiungere, più semplice invece arrivare a Radu Dragusin che è sì cedibile, ma ha una valutazione che non convince appieno il ds Meluso e i suoi collaboratori. Per questo è (ri)spuntato un nome che da queste parti risuona familiare.

Secondo varie indiscrezioni di mercato, infatti, il Napoli starebbe puntando di nuovo su Marcos Senesi del Bournemouth. Il calciatore argentino era stato accostato più volte alla squadra azzurra già quando giocava in Eredivisie con la maglia del Feyenoord, anche quando andò via Albiol e dopo l’addio di Manolas. Poi si virò sempre su altri obiettivi.

Il club inglese, nel frattempo, chiederebbe circa 25 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del difensore argentino, mentre i partenopei arriverebbero a 20 milioni. Ci vorrebbe quindi uno sforzo importante da parte di Aurelio De Laurentiis per risolvere una grossa grana di mercato.

Sarà la volta buona per vedere finalmente Senesi in maglia azzurra? Sicuramente è presto per dirlo, ma l’argentino rientra in una rosa di nomi molto ampia, in Italia e all’estero: fra questi c’è anche Davinson Sanchez del Galatasaray, altro profilo già accostato in passato ai partenopei.