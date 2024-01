Sorpresa Milan, l’ex Juventus è la grande occasione

Spunta un ex calciatore della Juventus per il mercato di gennaio del Milan, pronto a chiudere un colpo importante.

Il Milan ha bene in mente quali siano i reparti da ritoccare maggiormente durante questa sessione di mercato con i rossoneri pronti ad affondare il colpo per un ex giocatore della Juventus.

Tornato Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal, i rossoneri sarebbero pronti a chiudere un altro colpo in entrata per quello che riguarda la propria difesa. Nel mirino del club meneghino ci sarebbe un ex giocatore della Juventus che ha lasciato i bianconeri nel recente passato. Un rinforzo importante per Stefano Pioli che nelle ultime settimane ha dovuto spesso adattare Theo Hernandez al ruolo di centrale per sistemare la propria retroguardia ridotta all’osso.

Calciomercato Milan, nel mirino un ex calciatore della Juventus

Una delle ultime idee del Milan è rappresentata da Merih Demiral. Nelle ultime ore si starebbe aprendo la possibilità di un suo addio in prestito all’Al-Ahli che potrebbe dare l’ok al ritorno, seppur momentaneo, del difensore turco in Serie A.

L’ex Juventus ed Atalanta sarebbe felice di tornare in Italia per chiudere la stagione in corso con l’Al-Ahli che dovrà decidere se dare l’ok al suo addio, seppur temporaneo. Un affare che potrebbe chiudersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto anche se il Milan dovrà guardarsi dalla forte concorrenza di una rivale. Demiral infatti sarebbe finito anche nel mirino del Napoli, pronto a fare un tentativo già nelle prossime ore.

Classe 1998, il centrale fu seguito dal Milan già in passato. Maldini e Massara provarono a lungo a portarlo a Milanello in passato, non riuscendo a trovare l’accordo con la Juventus che poi lo lasciò partire destinazione Atalanta. Questo mese di gennaio potrebbe essere quello giusto per far arrivare il turco in rossonero con Pioli che lo apprezza particolarmente, pronto ad affidargli quello che fino a poche settimane fa è stato il posto da titolare di Malick Thiaw.

Non mancano di certo le alternative in casa rossonera con il Milan che continua a seguire altri due calciatori che hanno calcato i campi della Serie A. Nel mirino ci sarebbero infatti Kiwior e Tomiyasu, difensori dell’Arsenal che al momento i Gunners non vorrebbero cedere in prestito a gennaio se non dopo aver trovato un sostituto all’altezza. Piace molto anche Brassier del Brest sul quale però sono piombate anche Borussia Dortmund e Porto.