Zidane, colpo di scena: “E’ un problema”

Novità importanti e inattese per il futuro di Zinedine Zidane: per l’allenatore francese, si prefigura uno scenario pazzesco e preoccupante

Una carriera breve, quella da allenatore, ma che lo ha già reso uno dei tecnici più vincenti di sempre, non fosse bastato ciò che già era stato in grado di fare da giocatore. Zinedine Zidane in pochi anni è entrato ulteriormente nella leggenda per quanto fatto fuori dal campo.

Sulla panchina del Real Madrid, è riuscito in una impresa che mai prima era stata appannaggio di qualcuno: è stato il primo allenatore a vincere per tre volte di fila la Champions League. A questo ha unito due vittorie nella Liga, due vittorie in Supercoppa di Spagna, due vittorie in Supercoppa europea e due vittorie nel Mondiale per Club.

Il totale è presto fatto: fanno undici trofei, in appena quattro stagioni e mezza vissute da allenatore. Una media senza dubbio invidiabile, addirittura ‘sporcata’ dal fatto che l’ultima stagione sulla panchina dei ‘Blancos’, la 2020-2021, l’ha conclusa senza vittorie.

Da allora, Zidane non è più tornato ad allenare. E sì che i rumors su di lui non sono mancati, tutt’altro. Il francese è stato accostato ripetutamente a club importanti come il Psg, il Manchester United, la Juventus, il Marsiglia. Soprattutto gli ultimi due emotivamente assai significativi per lui. Ma non si sono create le condizioni giuste per il suo ritorno in panchina, nessun progetto l’ha convinto in pieno.

Zinedine Zidane, l’annuncio preoccupante: “La sua carriera è a rischio”

Sembrava più che altro, a un certo punto, che Zidane fosse destinato ad allenare la Francia, dopo Qatar 2022. Invece Deschamps, con un grande percorso interrottosi solamente in finale ai rigori, si è guadagnato una conferma che non si aspettava nessuno.

E così, da oltre due anni e mezzo, ‘Zizou’ è ancora in attesa di una nuova esperienza. Le cose per lui, da questo punto di vista, potrebbero complicarsi ulteriormente. La lunga assenza dalle panchine potrebbe essere un grande problema per lui. Ne è convinto Emmanuel Petit, suo ex compagno di nazionale tra gli anni Novanta e Duemila.

Petit, interpellato da ‘Rmc Sport’, ha dichiarato che Zidane potrebbe pagare il suo lungo stop, con una carriera che a questo punto potrebbe essere compromessa: “Come per un giocatore, una lunga assenza è problematica – ha spiegato – Se per un calciatore, rientrare dopo un tot di mesi in campo è una incognita, pensate cosa significhi per un allenatore stare fermo per diversi anni. Il calcio si evolve rapidamente e in poco tempo cambia tutto, avere la responsabilità di gestire una squadra e rimanere fuori dal giro così a lungo è un problema”.