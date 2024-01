Allegri al posto di Mou: lo porta il nuovo Ds

Il nuovo direttore sportivo della Roma potrebbe portare Massimiliano Allegri sulla panchina giallorossa per rimpiazzare mister José Mourinho

Situazione in divenire in casa Roma. I Friedkin lavorano silenziosamente per aprire un nuovo scenario. Sale la curiosità di conoscere colui che diventerà il nuovo direttore sportivo della Roma, una figura cruciale per il futuro del club giallorosso.

Ma quale sarebbe il profilo ideale per prendere il posto di Tiago Pinto? Di sicuro la squadra romanista avrebbe bisogno di un dirigente che conosce abbastanza bene il campionato italiano e, allo stesso tempo, sa mettere in atto buone strategie di scouting. In tal senso, uno dei nomi che stuzzicano maggiormente la fantasia della proprietà americana è quello di Frederic Massara, ex ds del Milan che ha già avuto modo in passato di sperimentare le proprie abilità nel mondo Roma.

Nelle settimane a venire, una volta che sarà terminata la sessione del calciomercato di gennaio, i Friedkin potrebbero convincersi ad accelerare le pratiche per assegnare l’incarico in argomento a Massara, il quale ha dimostrato di poter collaborare anche con un personaggio di spicco come Paolo Maldini.

Ma per il momento è meglio non spingersi troppo oltre. Una delle prime questioni di cui dovrebbe eventualmente occuparsi è senza dubbio la panchina. Difatti, allo stato attuale delle cose sarebbe decisamente azzardato dare per scontata la permanenza di José Mourinho all’ombra del Colosseo.

Roma, Allegri al posto di Mourinho: ‘regia’ di Massara e ribaltone clamoroso

È vero che lo Special One ha dichiarato di voler prolungare l’accordo scritto e che gode ancora del pieno sostegno di buona parte della tifoseria, però il presidente giallorosso preferisce giustamente aspettare i risultati decisivi. Da questo dipenderà il destino del trainer di Setubal, che comunque si fida dei Friedkin.

Ma è più che opportuno adesso guardarsi intorno alla ricerca di papabili sostituti di Mourinho, al fine di preparare il terreno nel caso in cui l’ipotesi addio dovesse concretizzarsi. A tal proposito, stando a quanto riferisce ‘Asromalive.it’, la Roma starebbe valutando seriamente l’opzione Massimiliano Allegri per la panchina.

Sebbene abbia un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, Allegri potrebbe ugualmente abbandonare la nave Juventus a fine stagione per intraprendere una nuova avventura altrove. E la pista giallorossa non gli dispiace affatto. Proprio Massara potrebbe sponsorizzare il suo arrivo nella Capitale, dato che i due sono grandi amici.

Non è da escludere, dunque, che nei mesi a venire si vengano a creare i presupposti affinché il matrimonio tra Allegri e la Roma diventi realtà. Massara potrebbe vedere in Allegri l’uomo giusto per permettere alla ‘Magica’ di alzare l’asticella e tornare finalmente a competere a livelli elevati. Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi.