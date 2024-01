Bonucci subito in Serie A, destinazione surreale

Leonardo Bonucci mette nel mirino il ritorno in Serie A, ormai ha deciso: ecco quale potrebbe essere la destinazione

Uno come Leonardo Bonucci, che ha vissuto una carriera calcistica di alto profilo con tanti successi, non ci sta a uscire di scena senza una ultima grande performance. Ma per l’ex difensore della Juventus gli ultimi dodici mesi sono stati a dir poco complicati e malinconici.

A Torino, è gradualmente finito ai margini della squadra di Allegri, perdendo minutaggio in campo nella seconda parte della scorsa stagione e poi venendo di fatto esautorato da Giuntoli e dal tecnico. Nonostante i suoi tentativi, in ritiro, di convincere l’allenatore a puntare ancora su di lui, niente da fare. Così si è consumata la fine di una storia durata 12 stagioni.

Per restare in corsa sul treno che porta a Euro 2024 con la Nazionale, appuntamento per lui da non perdere assolutamente, aveva scelto l’Union Berlino. Una scelta che non ha pagato per nulla. Il club tedesco poteva dargli la vetrina internazionale che cercava, giocando in Champions League, ma è uscito in malo modo dalla manifestazione al primo turno e anche in campionato le cose vanno malissimo, con la squadra costretta a giocarsi la salvezza dopo il miracolo dello scorso anno.

Non bastasse, Bonucci è stato protagonista in negativo di diverse delle sconfitte dei suoi e anche a Berlino è finito in secondo piano. Con l’intenzione, a questo punto, di lasciare la Germania per non farvi più ritorno. La buona notizia per lui è che il club non si opporrebbe all’addio. La brutta, è che la prima chance di tornare nel nostro campionato, per provare a guadagnarsi la convocazione di Spalletti in azzurro, come noto non è andata a buon fine, con l’accordo con la Roma saltato proprio mentre sembrava in dirittura d’arrivo. Ma c’è un’altra possibilità per lui.

Bonucci, Gilardino lo aspetta al Genoa: ecco gli scenari

Se ne era già parlato in estate, la pista torna d’attualità adesso. Bonucci potrebbe finire al Genoa, una ipotesi che potrebbe improvvisamente farsi concreta.

Per trovare una nuova sistemazione, Bonucci sarebbe disposto anche a ridursi drasticamente l’ingaggio. Per Gilardino, potrebbe essere un innesto di qualità in retroguardia. Che sarebbe davvero l’ideale nel caso in cui dovesse esserci la necessità di un acquisto al centro della difesa. Eventualità che dipenderà dal destino di Dragusin. Il Genoa fa muro per il centrale romeno e chiede almeno 30 milioni, ma le proposte di grandi club non mancano. Il Tottenham insiste, ma anche il Napoli non molla. Con la sua partenza, l’arrivo di Bonucci potrebbe diventare realtà.