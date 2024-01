Finita la magia in Arabia: ha chiesto la cessione, destinazione in Serie A

Occasione di calciomercato in Serie A, con la nostalgia d’Europa perché pare smarrita la magia in Arabia Saudita.

Nonostante i soldi e al di là di ogni cosa, il talento che fece le fortune del Liverpool nell’esperienza vincente con Jurgen Klopp in panchina trovando da assoluto protagonista prima la Champions League e poi il tanto sognato campionato di Premier League, ha voglia di terminare la sua esperienza oltreoceano.

Dopo soli sei mesi, la ricchissima vita in Arabia Saudita sembra non bastargli più perché ha nostalgia di “calcio vero”, quello fatto di competizioni europee e livelli altissimi, anche perché in Arabia Saudita e nel campionato della Saudi Pro League non è che stia messo benissimo per il piazzamento che sta vivendo nell’esperienza assieme all’altra ex leggenda del Liverpool.

Serie A: che occasione dall’Arabia Saudita, l’ex Liverpool ha chiesto la cessione

È dall’estero che svelano la destinazione, possibile in Serie A, per l’ex leggenda del Liverpool. Un’occasione di calciomercato vera e propria che riguarda il calcio nostrano e che potrebbe vedere non solo lui con la valigia in mano, considerando che l’Arabia Saudita e il suo campionato, pare abbiano già perso interesse.

Tra chi va in fuga come Benzema e Roberto Firmino pure che ha chiesto la cessione, c’è un altro giocatore che è arrivato ai ferri corti con il suo club, dell’Al-Ettifaq, club allenato da Steven Gerrard che si trova ad oggi ottavo in classifica.

Si tratta infatti di Jordan Henderson che, come rivelato dall’estero, ha chiesto la separazione all’Al-Ettifaq, rinunciando anche all’importante stipendio pur di far ritorno in Europa. Avrebbe già avvisato il club che è stanco della sua permanenza nella Saudi Pro League.

Henderson ai saluti: ha una preferenza sulla destinazione

Ha una preferenza sulla destinazione ed è quella della Premier League, ma non per le voci che lo hanno riguardato al Chelsea, bensì per un ritorno al Liverpool. Ma qualora non dovesse consumarsi il suo ritorno, il più gradito come riportato dai colleghi del Daily Mail, Jordan Henderson potrebbe sbarcare in Serie A e sono diverse le opzioni per il suo arrivo in Italia.

Jordan Henderson in Serie A, la possibile destinazione in Italia

Sono diverse le ipotesi dei “talenti in fuga” dall’Arabia Saudita e la separazione con l’Al-Ettifaq per Jordan Henderson – di fronte a quella che dovrà essere ovviamente un enorme rinuncia sul suo ingaggio – vede aperte alcune ipotesi italiane. Da escludere quella al Napoli, che ha bisogno però di un calciatore di tale portata, per le richieste contrattuali che saranno comunque alte per gli standard del club. Invece, da prendere in considerazione sono le destinazioni legate a Milan e Inter, con la prima tra le due che ha in rosa già due calciatori inglesi che ha rilanciato in rossonero dopo brutte parentesi col Chelsea, ovvero Tomori e Loftus-Cheek.