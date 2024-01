Calciomercato: Insigne ritorna in Serie A, colpo low cost di una big

Lorenzo Insigne ha voglia di tornare in Serie A e negli ultimi giorni della sessione di calciomercato potrebbe esserci un colpo low-cost. Ecco i dettagli.

Lorenzo Insigne ha voglia di riprovare una nuova esperienza in Italia. L’avventura in Canada può essere considerata definitivamente chiusa e per questo motivo sono in corso tutti i ragionamenti del caso e nel giro di poco tempo dovrà essere presa una decisione importante.

Ma l’ipotesi Insigne in Serie A potrebbe prendere piede soprattutto negli ultimi giorni di calciomercato. Sono in corso tutte le valutazioni del caso, ma una big è pronta ad approfittare dell’occasione per regalarsi una soddisfazione molto importante anche in ottica futura.

Mercato: Lorenzo Insigne verso il ritorno, una big ci pensa

Per Lorenzo Insigne il ritorno in Serie A potrebbe prendere piede nelle prossime settimane. L’ex Napoli non ha mia chiuso alla possibilità di sposare un progetto diverso dal Napoli nel nostro Paese e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro. Si tratta di una operazione low cost e per questo motivo sono in corso le valutazioni del caso per individuare la giusta soluzione in un momento di svolta della sua carriera.

In particolare, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha chiuso la porta all’acquisto di un attaccante in caso di partenza di Sanchez e Insigne rappresenta il nome giusto visto che arriverebbe a zero. I ragionamenti sono in corso e una decisione definitiva sarà presa solamente negli ultimi giorni di calciomercato.

Non ci resta a questo punto che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine Insigne potrà scommettere sull’Inter oppure no. Di certo ancora può succedere di tutto e per questo motivo vedremo cosa accadrà nel giro di davvero poco tempo.

