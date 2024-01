Il nuovo contratto rovina l’Inter: cessione e sacrificio per soddisfare Inzaghi

Cessione con sacrificio al fine di soddisfare Simone Inzaghi perché, al momento, l’Inter si trova con un unico enorme problema in rosa.

È emerso tutto nella giornata di ieri, dimostrando che c’è chi non è all’altezza di questa Inter, che si lancia verso lo Scudetto. Al di là del Var, che ha sicuramente compromesso le sorti di questo Inter-Hellas Verona che è destinato a far discutere non solo in queste settimane, ma nel corso di tutto il campionato – e se non bastasse anche nel corso degli anni -, c’è un’altra situazione che sta spaventando Inzaghi e i tifosi.

Il nuovo contratto sta obbligando l’Inter a restare ferma per quello che è un mercato che dovrà vedere presto un sacrificio, da risolvere tra l’altro al più presto perché Inzaghi non è ad oggi soddisfatto, come riportato da uno dei principali quotidiani in Italia.

Calciomercato Inter: Inzaghi insoddisfatto, c’è bisogno di un sacrificio

La soddisfazione di Inzaghi, nonostante la vittoria contro l’Hellas Verona, è chiaro ed evidente che non c’è in casa Inter.

Tutto si è confermato nella partita giocata ieri dalla squadra nerazzurra, che è riuscita a trovare la vittoria nei minuti finali grazie al gol di Frattesi che, secondo gli addetti ai lavori, era viziata da un fallo in area di rigore di Bastoni. L’Inter ha bisogno di fare delle mosse a gennaio che, ad oggi considerando la situazione finanziaria che vive, non può permettersi.

Il nuovo contratto dell’ultima estate, sia di Arnautovic ma soprattutto di Alexis Sanchez, sta obbligando l’Inter a non fare mercato in attacco e in realtà è proprio lì che avrebbe bisogno di operare perché entrambi non hanno mai convinto l’Inter in questa stagione.

Mercato Inter: Arnautovic o Sanchez, uno dei due deve andare via

L’Inter spingerà verso la cessione di Alexis Sanchez o di Marko Arnautovic. Il secondo, ancor più del primo, ha commesso un disastro nella giornata di ieri. E come analizzato da La Gazzetta dello Sport, si ha la sensazione che l’Inter viva solo di Lautaro, in un’annata dove i nerazzurri hanno intenzione di viversi un’esperienza importante sia per quanto riguarda la Supercoppa italiana – che c’è tra ormai tra 10 giorni – che la Champions League. E con il solo Lautaro, senza riserve all’altezza, è un Inter che rischia grosso così come ha rischiato ieri con Arnautovic in campo e Sanchez a mezzo servizio. I nerazzurri spingono per la cessione.

Ultime Inter: Sanchez spinto in Arabia Saudita, chi arriva al suo posto

Ad oggi nessun club si è mosso per liberare l’Inter dal pesante ingaggio di Alexis Sanchez, se non le società dall’Arabia Saudita. Solo di fronte a tale opzione, l’Inter andrebbe verso un sostituto, ma la situazione dovrebbe riguardare una vera e propria occasione di mercato per l’Inter. Perché è solo con un colpo in prestito, o comunque a titolo gratuito, che si vedrebbe in nerazzurro un nuovo attaccante al servizio di Simone Inzaghi all’Inter.