Dal Milan alla Juventus: affare già a gennaio

Le due big si contendono un giovane prospetto che sta ben figurando nella pur difficile stagione della sua squadra

Quante volte abbiamo sentito il termine ‘occasione di mercato’: una dicitura applicata a tutti quei profili che spaziano dal ‘colpo non previsto’ a situazioni che quasi obbligano i grandi club ad iscriversi alla corsa al giocatore.



È certamente questa la fattispecie a cui appartiene un classe 2003 che piano piano, dopo l’apprendistato della scorsa stagione, si sta imponendo alla ribalta nella pur complicata situazione di classifica della sua squadra. Che, per inciso, è quella in cui è nato e cresciuto fin dai primi calci nel settore giovanile.

Impiegato con continuità dal suo allenatore, che finora lo ha schierato titolare in ben 14 occasioni in Serie A, il difensore sta dimostrando di esser più che degno della maglia che indossa. Una sorta di seconda pelle portata in campo con smisurato orgoglio ed abnegazione.

Tra Milan e Fiorentina spunta la Juve: Allegri tenta il colpaccio

Molto duttile, in grado di occupare indifferentemente tanto il ruolo di esterno basso quanto quello di difensore centrale e perfino, se l’emergenza chiama, anche quello di mezzala, il veronese ha destato l’interesse di parecchie grandi società. Che ora fanno a gara per accaparrarselo subito, già e gennaio. Prima che il prezzo aumenti, ma soprattutto per inserire un calciatore già pronto al grande palcoscenico per la seconda, impegnativa, parte di stagione.

Già accostato a Fiorentina e Milan, con i rossoneri che hanno vagliato la pista a causa della perdurante necessità di avere delle alternative a Calabria e a Theo Hernandez, Filippo Terracciano è uno dei giocatori più contesi del nostro campionato.

La difficile situazione economica dell’Hellas Verona non dovrebbe ostacolare l’affare e il club veneto darebbe il consenso ad una cessione che, per quanto remunerativa possa essere, prevedrebbe ovviamente la rinuncia ad uno dei giocatori cardine di mister Baroni.

La novità delle ultime ore, svelata da un’indiscrezione targata Gianluca Di Marzio, è l’inserimento della Juve nella corsa al promettente calciatore. I 5 milioni che si pensava potessero bastare per soddisfare le esigenze delle casse gialloblù potrebbero ora non bastare, dato che nel frattempo anche il Bologna di Thiago Motta starebbe effettuando dei sondaggi esplorativi.

Il club bianconero si sarebbe riservato una corsia preferenziale, che consta nell’aver chiesto al Verona di essere avvertito se qualche concorrente avanzasse un’offerta in grado di abbattere le reticenze scaligere. Terracciano potrebbe essere il primo colpo di Giuntoli e ‘da Giuntoli’ nel suo nuovo corso da Football Director della società piemontese.

