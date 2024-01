Empoli Milan gli costa la panchina: esonero a fine gara

Iniziano a pesare i punti in Serie A per gli allenatori a rischio esonero e per questo motivo ora anche Empoli Milan diventa decisiva per il tecnico.

Perché la società ha dato praticamente un ultimatum per avere delle risposte subito in queste settimane che diventano importantissime in vista di quella che sarà poi la classifica a fine stagione. Ogni squadra di Serie A lotta per i propri obiettivi e ci sono alcune che non vivono un momento proprio facile per questo motivo la società potrebbe intervenire andando a fare fuori l’allenatore con un licenziamento se non dovessero arrivare i risultati sperati.

Momento chiave della stagione per il club che ora vuole ottenere punti importanti che possono anche cambiare volto alla classifica in Serie A. Diventeranno decisive queste prossime partite per l’allenatore con la panchina che inizia a scottare e può essere in bilico la sua posizione in vista delle prossime settimane.

Empoli Milan: possibile esonero in Serie A

La classifica inizia a complicarsi sia per Empoli che per il Milan che si affronteranno nel prossimo turno di Serie A. I due club vanno avanti per la loro strada, chiaramente per obiettivi differenti. Infatti, al momento è al penultimo posto l’Empoli di Andreazzoli che rischia la retrocessione. Mentre il Milan di Pioli non convince con un terzo posto e 12 punti dall’Inter capolista (rossoneri con una partita in meno, ndr). Per questo motivo la gara diventa ora decisiva per entrambi gli allenatori, ma dopo Empoli Milan bisognerà capire come affronteranno i due allenatori i prossimi impegni.

Da una parta Andreazzoli che rischia l’esonero dall’Empoli se non dovesse conquistare punti in questo mese di gennaio. Dopo il Milan il calendario metterà di fronte due scontri diretti chiave per la salvezza contro Verona e Monza, poi ci sarà la Juventus a chiudere il mese di gennaio.

Dall’altra parte servono risposte dal Milan di Pioli che può essere esonerato a fine stagione o a campionato in corso se non dovesse ottenere il massimo nelle prossime partite contro Empoli, Atalanta (Coppa Italia), Roma, Udinese e Bologna. Tutte gare dove diventano ora decisive, perché dopo l’eliminazione dai gironi di Champions ora l’obiettivo è lottare per lo scudetto e la società ha già tanti punti di distanza dalla capolista.