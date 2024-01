Napoli: Mazzarri in bilico, pronto un altro allenatore

Momento di crisi per il Napoli che anche con l’arrivo di Walter Mazzarri in panchina non è riuscito a tirare la squadra Campione d’Italia da una situazione difficile.

Il club azzurro è in seria difficoltà perché i risultati continuano a non arrivare nemmeno con l’arrivo del nuovo allenatore che è stato scelto come traghettatore fino al termine della stagione per provare a dimenticare l’inizio di stagione difficile con Rudi Garcia. Ma i risultati pare siano anche peggiori in questo momento per tutta una serie di motivi, ora il Napoli di Mazzarri ha perso certezze e un nuovo esonero può arrivare.

Possibile cambio in panchina del tecnico che spera di riuscire a dare una sterzata decisiva a questo progetto. Perché la volontà di Mazzarri è quella di ripagare il Napoli dopo un momento difficile che si è venuto a creare. Gli ultimi risultati sono stati veramente pessimi e ora il 2024 dovrà iniziare con un’altra marcia per provare a cambiare l’umore e la classifica.

Napoli: Mazzarri rischia il posto, pronto un altro allenatore

3 sconfitte 1 pareggio e 1 vittoria, queste le ultime 5 partite di campionato che in questo momento fanno essere il Napoli fuori dalla zona Europa e bisognerà provare subito a rimontare con il 2024 che dovrà diventare l’anno della svolta. Non va dimenticata la pesante batosta 0-4 contro il Frosinone in casa al Maradona in Coppa Italia e per questo motivo ora a Torino servirà un Napoli diverso con Mazzarri però che ha le scelte obbligate da fare. Infortuni, giocatori in Coppa d’Africa e scontenti perché distratti dal mercato. Quella che sta provando a fare l’allenatore è una vera impresa.

Si parla anche di un possibile esonero di Mazzarri dal Napoli con altre sconfitte, partendo dalla prossima che si giocherà contro il Torino di Juric, un avversario per niente facile per i Campioni d’Italia. Intanto, la società sta investendo sul mercato e sta pensando in tutti i modi di poter provare a cambiare qualcosa dalla rosa e ora anche in panchina.

Perché con altri risultati negativi nelle prossime partite di gennaio allora il Napoli può dire addio a Mazzari con un esonero dopo pochi mesi e la scelta di un nuovo allenatore. La prima scelta potrebbe essere quella che porta a Igor Tudor, già cercato nei mesi scorsi dalla società azzurra che ha poi fatto una scelta diversa.