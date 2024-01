Esordio da incubo: è uno dei peggiori di sempre in Serie A

Incredibile quanto sia accaduto nelle ultime ore con uno dei peggiori esordi di sempre della storia della Serie A. Perché è durato pochissimo il suo minutaggio in campo.

Esordio Mazzocchi Napoli: è da incubo a Torino

Il calciatore è stato espulso dopo nemmeno 4 minuti da quando è entrato in campo, uno dei peggiori esordi di sempre per Mazzocchi con la maglia del Napoli. Era entrato ad inizio secondo tempo sul risultato di 1-0 per i granata e dopo soli 4 minuti è stato mandato fuori con un cartellino rosso Pasquale Mazzocchi. Era arrivato solo qualche giorno fa e ha subito iniziato col piede sbagliato per quanto accaduto. Brutto intervento con l’arbitro che ha estratto un giallo, per poi ripensarci e cambiare con un rosso dopo il controllo al Var.