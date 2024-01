Juventus, operazione a centrocampo: “Scambio con Miretti”

Operazione a centrocampo per la Juventus che può far svoltare così il suo mercato: “Uno scambio con Miretti è possibile”

La Juventus non è partita a razzo sul mercato, non ha avuto fin qui un ruolo di primo piano sulla riparazione invernale, replicando quanto accaduto già la scorsa estate. Questo conferma le voci che vorrebbero un Allegri soddisfatto dell’attuale rosa e la sua volontà è quella di non avere operazioni di mercato in entrata a gennaio. Nonostante la lotta scudetto sempre più viva.

Gli unici affari verranno fatti probabilmente in uscita, per dar modo ad alcuni giovani che stanno trovando poco spazio di andare a giocare con più continuità. Tra questi potrebbe esserci la partenza di Fabio Miretti. Il classe 2003, infatti, sognava di avere più spazio in questa stagione dopo aver vissuto la scorsa da protagonista.

Il centrocampista si era alternato per l’intero campionato con Fagioli. Dopo la squalifica di quest’ultimo si immaginava ad un ruolo da protagonista e invece, nonostante il reparto falcidiato, il calciatore sta giocando meno della passata annata. Il titolare designato a centrocampo con Locatelli e Rabiot pare essere McKennie.

Juventus, operazione a centrocampo con Miretti: scambio possibile?

Per questo motivo l’ex Juve Under23 sta pensando di fare le valigie a gennaio. Ciò potrebbe favorire uno scambio a centrocampo che coinvolge proprio Miretti. Ne ha parlato anche l’ex bianconero Fabrizio Ravanelli a Tv Play: “Magari arriveranno un giocatore o due, cercando di ottenere una contropartita dalla cessione di Miretti. Uno scambio possibile per rinforzare il reparto”, asserisce l’ex attaccante juventino.

Ravanelli poi prosegue elogiando anche lui la linea dettata da Allegri e i risultati che adesso iniziano davvero a sorridere alla squadra: “Il gruppo risponde bene da tutti i punti di vista, penso che il tecnico voglia preservare questo spirito granitico che sopperisce anche a lacune tecniche, andando avanti con questi giocatori”.