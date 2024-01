L’Inter piazza un altro colpo: “Paga la clausola”

Si dice che l’Inter sia intenzionata a pagare una clausola rescissoria per prendere un talento molto interessante: ecco come stanno le cose

La sessione del calciomercato di gennaio è appena cominciata e l’Inter ha già messo a referto un acquisto che stuzzica la fantasia dei tifosi nerazzurri. L’esterno destro Tajon Buchanan, ormai ex Club Brugge, è pronto ad intraprendere una nuova avventura calcistica in quel di Milano, sperando che tutto possa andare per il verso giusto.

Non è un investimento pesante, ma comunque a Milano credono nelle sue qualità. Al momento l’esterno canadese sarà soltanto una pedina di scorta, utile a rimpiazzare numericamente l’infortunato Juan Cuadrado. Ma non è affatto da escludere che il classe ’99 possa diventare qualcosa di più nei mesi a venire.

La dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, infatti, lo ha preso anche nell’ottica di una possibile cessione di Denzel Dumfries la prossima estate. Uno scenario da tenere fortemente in considerazione, a maggior ragione se il laterale olandese non dovesse rinnovare il proprio contratto. Dumfries è uno dei più cedibili all’interno dello scacchiere di Inzaghi e il club meneghino potrebbe realizzare una plusvalenza niente male. Ad ogni modo, c’è una domanda che sorge spontanea.

Niente Inter per Medina a gennaio: così Marotta può regalare a Inzaghi un attaccante

La campagna acquisti invernale dell’Inter si può definire chiusa? Ebbene voci dall’Argentina sostengono che i nerazzurri sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria presente nell’accordo scritto di Cristian Medina. Si tratta di un giovane centrocampista argentina, il cui cartellino è di proprietà del Boca Juniors.

L’opzione in argomento piace ai lombardi, in particolare al vicepresidente Javier Zanetti. Il costo della clausola è di circa 15 milioni di euro, dunque abbiamo a che fare con un affare non troppo dispendioso dal punto di vista economico. Ma tale indiscrezione in Italia non trova la minima conferma.

Il discorso è che attualmente l’Inter non ha ulteriori fondi per aggiungere altri rinforzi alla rosa. Inoltre la mediana è assolutamente coperta, pure le riserve sono in grado di dare un contributo importante alla causa nerazzurra.

Ad oggi qualsiasi discorso inerente al fronte entrate è rimandato all’estate del 2024, a meno che Alexis Sanchez non abbandoni subito la nave interista. Se l’ex Barcellona si trasferisse altrove a gennaio, a quel punto Marotta aprirebbe la caccia ad un nuovo attaccante da regalare ad Inzaghi.

Difficilmente, però, Sanchez cambierà aria nelle settimane a venire, è più probabile che l’addio diventi realtà dopo la conclusione della stagione in corso. La certezza è che per adesso Medina non diventerà un giocatore dell’Inter, però la pista potrebbe accendersi prepotentemente in futuro. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.