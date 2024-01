Milan, ma quale centravanti: è tutto già pronto

Nessun centravanti per i rossoneri con la società che sembra aver deciso il futuro del Milan dal punto di vista offensivo

Il Milan è reduce dal netto successo in Coppa Italia contro il Cagliari: un quattro a uno che ha permesso ai rossoneri di volare ai quarti di finale dove ci sarà il faccia a faccia con l’Atalanta. Grande protagonista del match è stato Luka Jovic, che ha disputato una grande partita realizzando i primi due gol.

Se nella seconda rete la complicità del portiere avversario è piuttosto evidente, nel primo gol Jovic dimostra una grande sensibilità nell’andare a stoppare il cross di Theo Hernandez prima di realizzare una rete da vero rapace d’area di rigore.

Dopo una prima parte di stagione dove il centravanti non era riuscito a fornire il giusto contributo, Jovic si è definitivamente sbloccato ed ora rappresenta una risorsa importante nel sistema di gioco di Pioli. Sono tre i gol segnati nelle ultime cinque partite di campionato: rendimento importante da parte di un giocatore con enormi potenzialità tecniche.

Centravanti forte fisicamente, letale all’interno dell’area di rigore, forte nel gioco aereo, può far salire la squadra e farla respirare nei momenti di difficoltà. Tra le sue caratteristiche non possiamo non menzionare la sua duttilità tattica: Jovic, e lo abbiamo visto in alcune situazioni, può essere impiegato anche da esterno offensivo in modo da dare un maggiore peso all’attacco.

Jovic, è cambiato tutto: può arrivare il rinnovo

Come abbiamo detto, il rendimento di Jovic nella prima parte di stagione non era stato brillantissimo e si pensava ad un nuovo innesto dal punto di vista offensivo per andare a migliorare la rosa di Pioli. Le cose nel calcio cambiano da un momento all’altro e le ultime prestazioni dell’ex Fiorentina rischiano di essere determinanti nel futuro dell’attaccante classe 1997.

La speranza, di tutto l’ambiente rossonero, è che Jovic possa continuare su questa strada e a quel punto il Milan non potrebbe far altro che rinnovare il contratto del centravanti, attualmente in scadenza il prossimo trenta giugno.

Il club rossonero è in momento positivo a livello di risultati e non ha nessuna intenzione di fermarsi anche perché Leao e compagni devono vincere una serie di partite consecutive per mettere in apprensione l’Inter capolista.

Una seconda parte di stagione molto importante per Jovic: il centravanti vuole essere protagonista sia per trascinare la sua squadra in Italia e in Europa sia per definire il proprio futuro con il Milan, pronto a rinnovare il contratto del serbo.