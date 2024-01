Salta subito la panchina: Roma gelata, Mourinho pronto a dire sì

L’anno solare 2024 è iniziato con una decisione del tutto inaspettata e anche aspramente criticata, ovvero l’esonero del tecnico, che finora alla guida della Nazionale non aveva demeritato.

Le notizie non lasciano spazio alle interpretazioni, poiché è stata improvvisa e lapidaria la presa di posizione da parte della Federazione, la quale ha deciso di destituire il commissario tecnico dal suo incarico. Una decisione maturata appena dopo sei partite condotte. E in un periodo di profonda incertezza circa chi potrà prenderne il posto.

Si tratta del Brasile, la cui CBF ha deciso di separarsi anzitempo da Fernando Diniz. Quest’ultimo era stato designato Ct in emergenza ad interim dopo i Mondiali di Qatar 2024, in seguito alla decisione di non proseguire insieme a Tite, a causa della profonda delusione progettuale per la campagna dei verdeoro durante la kermesse internazionale più importante in assoluto.

Inizialmente il piano della Federazione aveva previsto la permanenza di Diniz fino a giugno 2024, in attesa dell’arrivo di Carlo Ancelotti. Il campionissimo allenatore italiano era stato scelto e addirittura ufficializzato. In realtà senza aver mai posto la sua firma sul contratto. Infatti a grande sorpresa ha siglato il rinnovo con il Real Madrid. L’italiano resterà alla guida della squadra di proprietà di Florentino Perez fino al 2026. Ciò aveva fatto presumere una continuazione più lunga della permanenza di Fernando Diniz alla guida del Brasile, invece è stato esonerato poco dopo l’ufficialità che ha riguardato Ancelotti.

La Nazionale esonera il tecnico d’improvviso: chi lo sostituirà?

Una decisione che ha sorpreso, siccome fra sei mesi comincerà la Copa America e il Brasile dovrà ricostruirsi in tempi record per partecipare della miglior maniera alla competizione, che sarà ospitata negli Stati Uniti a cominciare dal 20 giugno fino al 14 luglio prossimi. Il presidente della Federazione verdeoro, Ednaldo Rodrigues, nel corso della giornata di venerdì, ha comunicato la presa di posizione a Mario Bittencourt, il presidente della Fluminense, club che dal 2022 ha affidato la sua squadra a Fernando Diniz.

In seguito è stato contattato il Ct per essere messo al corrente della decisione. Il pubblico brasiliano ha accolto con stupore la novità e ne ha preso le distanze. D’altronde Diniz è considerato uno dei migliori allenatori verdeoro in circolazione e dalle grandi prospettive. Ha condotto il Brasile in sei match e ha ottenuto soltanto due vittorie, più un pareggio e tre sconfitte.

A questo punto chi lo sostituirà? Il nome già caldo è quello dell’attuale allenatore del Sao Paolo, Dorival Junior. Una soluzione tampone che sicuramente potrebbe essere utile nell’immediato, ma in chiave futura ormai è noto che il nome principale sul tavolo è diventato quello di Josè Mourinho. Che terminerà la stagione con la Roma e poi, con tutta probabilità, dirà addio alla Capitale per trovare una nuova avventura. E quella di riportare il Brasile sul tetto del mondo pare sia una soluzione che lo affascina parecchio. Vedremo se alla fine sarà lo Special One a fare ciò che Ancelotti non ha più voluto fare.