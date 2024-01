Shock dopo Inter-Verona: minacce di morte

Il giocatore ha ricevuto minacce di morte via social dopo la sfida tra Inter e Verona: il post è scioccante.

La partita andata in scena nel giorno dell’Epifania tra Inter e Verona, vinta 2-1 dai nerazzurri nel finale grazie a Frattesi, è destinata a far discutere per molto tempo alla luce di quanto accaduto in campo.

Il gol vittoria siglato dall’ex centrocampista del Sassuolo, infatti, doveva essere annullato per gomitata di Bastoni a Duda, ma sia Fabbri che Nasca al VAR se ne sono lavati le mani, facendo infuriare il club veneto. Nel postpartita, il ds del Verona Sean Sogliano ha usato parole durissime nei confronti dell’arbitraggio, affermando come sia stata una grande mancanza di rispetto non annullare un gol simile.

Il ds dei veneti ha poi aggiunto come siano state calpestate il suo orgoglio e la sua dignità, così come quelle del suo club e questo non può accettarlo. Dichiarazioni durissime che hanno infiammato i social che, inevitabilmente, si sono scatenati, forse anche troppo visto quanto capitato al giocatore del Verona Thomas Henry che ha pubblicato un post scioccante, rivelando di aver ricevuto minacce di morte.

Inter-Verona, Henry shock: minacce di morte all’attaccante

Se il Verona ha per un attimo sognato di poter portare via punti da San Siro è stato grazie a Thomas Henry. L’attaccante francese aveva firmato il gol del momentaneo 1-1 al 74′ ed ha avuto anche la possibilità di firmare il 2-2 su rigore a tempo scaduto, ma il suo tiro si è infranto sul palo, gelando tutti i tifosi veneti.

Un rigore che ha avuto conseguenze scioccanti per Henry che con un post sul suo profilo Instagram ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte, sia a lui che alla sua famiglia. L’attaccante del Verona ha voluto rispondere con classe a queste minacce, scrivendo come spera che tutte queste persone possano trovare pace nella loro piccola vita.

Il giocatore francese ha poi chiuso in post in maniera filosofica affermando come ciò che non ti uccide ti fortifica, mandando un messaggio sia a chi gli è stato vicino sia a chi, invece, non ha perso occasione di insultarlo e addirittura minacciarlo per un rigore fallito.

Quanto accaduto, però, fa riflettere molto su quanto la situazione in Italia a livello di tifoserie sia ormai del tutto degenerata. Il calcio dovrebbe essere un gioco per far divertire ed unire le persone ed invece nel nostro paese non solo si cerca sempre la polemica, ma si vede l’avversario come un nemico mortale da distruggere a tutti costi, andando contro tutti i principi sani di questo sport unico.