Yildiz, tutto vero: annuncio bomba in diretta

Momento d’oro per Kenan Yildiz: sul suo conto arriva una dichiarazione in diretta che farà parecchio discutere

Dalla Salernitana alla Salernitana, tutto in pochi giorni. I giorni in cui Kenan Yildiz è definitivamente sbocciato ed è diventato un possibile co-titolare della Juve di Allegri. Merito principalmente di quel gol segnato in Coppa Italia. Inutile, ma indubbiamente bellissimo.

Quella sfida di Coppa, apparentemente agevole e rivelatasi poi più agevole del previsto, al netto del brivido iniziale, ha consacrato il talento del turco-tedesco. Entrato nel corso della ripresa, in una situazione assolutamente congeniale alle sue caratteristiche, si è esaltato alla grande. Con la Salernitana completamente divisa in due e senza equilibrio, un giocatore come Yildiz è assolutamente devastante.

Giocatore abile nell’uno contro uno e nel saltare costantemente il diretto avversario, il giovane talento può essere impiegato su entrambe le corsie offensive del tridente anche se il suo ruolo naturale è quello di seconda punta alle spalle dell’attaccante. Nelle ultime settimane ha mostrato grandissime qualità: contro il Frosinone ha realizzato il suo primo gol con la maglia dei bianconeri mentre nel match con la Roma è stato uno dei pochi, specialmente nel primo tempo, capace di creare difficoltà alla difesa di Mourinho.

Juventus, Yildiz convince: i bianconeri vogliono puntare sull’attaccante

Prestazioni importanti dove il giocatore ha mostrato qualità e anche una personalità da veterano. Di questo passo il futuro della Juventus sembra essere decisamente al sicuro e, proprio da questo punto di vista, ha voluto dire la sua Giovanni Albanese, giornalista da sempre molto vicino all’ambiente Juve che conosce molte dinamiche interne.

Il giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, ai microfoni di Tvplay, ha sottolineato una cosa molto importante: “La Juventus vuole puntare su Yildiz e renderlo centrale nei progetti futuri”. Dichiarazione che testimonia la fiducia di una società nei confronti del giovane talento e la voglia di non privarsene. Del resto il 18enne attaccante della Nazionale turca ha dimostrato di avere qualità davvero fuori dal comune.

A questo punto possiamo considerare il calciatore assolutamente determinante all’interno del progetto bianconero. Yildiz ma anche Kaio Jorge e Soulé rappresentano elementi che possono fare la differenza nella rosa della Juve, sia che facciano parte della squadra in futuro sia che vengano venduti, a peso d’oro, per monetizzare e puntare su profili più pronti.

Ma, con buona pace degli altri questo è il momento di Kenan Yildiz. In attesa di capire come terminerà il campionato in corso, la società sta ragionando sul futuro e il classe 2005 sembra destinato ad avere un ruolo assolutamente determinante nel sistema di gioco di Allegri.