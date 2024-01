Accordo a 25 milioni, così il Milan beffa la Juve

Il Milan potrebbe beffare la Juventus per un giocatore di grande qualità. Trattativa che si può chiudere sulla base di venticinque milioni

Una stagione in cui il Milan può ancora essere protagonista: i rossoneri, nonostante la distanza dall’Inter capolista, vogliono arrivare in fondo in Coppa Italia e in Europa League, due competizioni dove i ragazzi di Pioli possono regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi.

Il tecnico ha una rosa di grande livello e, dal punto di vista offensivo, sono tre i centravanti a disposizione del tecnico. Giroud è il titolare e, nonostante una carta d’identità non giovanissima, rappresenta un punto fermo nel sistema di gioco dei rossoneri: centravanti forte fisicamente e soprattutto capace di essere determinante nei momenti decisivi. La prima riserva, Jovic, ha letteralmente cambiato passo nelle ultime settimane con prestazioni di livello e una serie di gol importanti come quelli contro il Cagliari in Coppa Italia.

Per quanto riguarda Okafor, l’attaccante offre soluzioni tattiche importanti ma in questa stagione sta convivendo con una serie di problemi fisici che gli stanno impedendo di essere determinante come potrebbe essere. Il Milan, in vista della prossima stagione, potrebbe dover intervenire sul mercato a livello offensivo considerando un Giroud con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Sono diversi i profili monitorati dai rossoneri e tra questi resta sempre vivo l’interesse per Jonathan David.

Milan, piace Jonathan David: rossoneri avanti sulla Juve

L’attaccante del Lille sta disputando una stagione meno positiva dello scorso anno, caratterizzata da sei gol e un assist. Attaccante centrale che può essere impiegato anche come seconda punta, Jonathan David è un giocatore tecnico e particolarmente abile all’interno dell’area di rigore avversaria.

Il suo contratto scade nel 2025 e resta in orbita Milan in vista della prossima stagione con la società rossonera che potrebbe provare a strappare l’accordo intorno ai venticinque milioni di euro.

Jonathan David però non piace solamente ai rossoneri: sul giocatore infatti è forte anche l’interesse della Juventus ma il Milan sembra avere una corsia preferenziale e soprattutto garantirebbe all’attaccante un posto da titolare considerando la situazione contrattuale di Giroud.

Nella prossima sessione estiva di mercato Jonathan David potrebbe cambiare maglia con i rossoneri pronti a portare nel massimo campionato italiano un giocatore dalle grandi potenzialità. Il Milan vuole aprire un ciclo vincente sia in Serie A sia a livello internazionale e il centravanti del Lille potrebbe essere un tassello determinante nella rosa rossonera del futuro.