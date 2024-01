Addio Dybala, è deciso: clausola pagata

Paulo Dybala potrebbe essere vicinissimo all’addio alla Roma: c’è un club straniero che ha deciso di pagare la sua clausola rescissoria

Paulo Dybala sempre più vicino all’addio alla Roma. Il talento argentino è uno dei pochi in grado di fare la differenza nella rosa di Mourinho, eppure i suoi continui problemi fisici hanno fatto storcere la bocca a qualcuno. Con 13 milioni può salutare la Capitale in estate.

Il futuro della Roma è un grande rebus per tutti. L’addio di Tiago Pinto delle scorse ore ha creato un minimo di scompiglio a Trigoria e anche il futuro di Mourinho è appeso ad un filo. I Friedkin vogliono cambiare qualcosa per rilanciare il proprio progetto e hanno cominciato dal lato dirigenziale. Le voci che si susseguono senza sosta vedono Frederic Massara come possibile nuovo direttore sportivo e con lui potrebbe arrivare anche un altro allenatore.

Questo rimescolamento di carte potrebbe portare anche ad alcune scelte differenti sul mercato, a cominciare dalla conferma dei fedelissimi di Mou. Uno di questi è senza dubbio Paulo Dybala, che in queste due stagioni è stato uno dei pochissimi ad alzare il livello tecnico della squadra. Il suo contratto scadrà nel giugno 2025, ma sebbene si sia parlato a lungo di rinnovo, ancora nessuna intesa è stata raggiunta con i suoi agenti. Con Pinto in uscita ora questo compito spetterà al nuovo general manager, che potrebbe però non avere margini di scelta.

Dybala, addio Roma e nuova esperienza all’estero: l’Atletico Madrid è pronto a pagare la clausola

Dybala può liberarsi dalla Roma a fronte del pagamento di una clausola rescissoria, valida solo per l’estero. Si perché per acquisirlo in Italia servono 20 milioni, ma i giallorossi possono annullare questa chance con un aumento dell’ingaggio del calciatore. Con 13 milioni, invece, il classe ’93 ex Juve può lasciare la Serie A senza nessun intervento dei giallorossi.

Fino a questo momento il problema non si era posto perché non sembravano esserci club interessati a lui nel panorama europeo (rifiutate tutte le offerte provenienti dall’Arabia Saudita). Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, ora invece una squadra pronta a bussare alla sua porta c’è: l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Il Cholo ha costituito “un covo” di argentini nella capitale spagnola e vorrebbe arricchire la lista con il talento della Joya. Con lui e Griezmann è convinto di poter accorciare il gap con Barcellona e Real Madrid e potersi giocare le proprie chance nella prossima Liga. Vedremo se il direttore Berta lo accontenterà anche questa volta sul mercato.

