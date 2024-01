Addio Milan: salta il colpo a parametro zero

Brutte notizie per il Milan, il colpo a parametro zero a lungo inseguito sta per saltare: l’annuncio sorprende i tifosi

Altro colpo di scena nel mercato del Milan. Una trattativa che sembrava ormai ben avviata e prossima alla chiusura sta per saltare. Può sembrare incredibile, ma il club rossonero nelle ultime ore sembrerebbe aver mollato una pista a lungo inseguita, un acquisto a parametro zero che forse non avrebbe cambiato nell’immediato il destino della squadra allenata da Pioli, ma che nel futuro avrebbe potuto rappresentare ben più di una valida alternativa.

Una brutta notizia per il tecnico rossonero e per tutti i tifosi, che già dalla scorsa estate aspettano con ansia un terzino sinistro che possa far tirare il fiato, di tanto in tanto, a un inamovibile come Theo Hernandez, o che possa anche rappresentare un suo possibile erede in caso d’infortunio o di clamorosa cessione.

Dopo la partenza di Ballo-Touré, in quel ruolo il Milan si è trovato scoperto, e ha pensato di arrangiarsi per una stagione intera, in attesa di poter abbracciare dall’estate 2024 un colpo importante per il presente e per il futuro a parametro zero, quel Juan Miranda del Betis Siviglia, Nazionale spagnolo under 21, a lungo inseguito. Quando l’affare sembrava ormai incanalato, però, è arrivata una brusca frenata, e in questo momento il futuro del calciatore iberico sembra lontanissimo dal club rossonero.

Miranda si allontana dal Milan: le ultime notizie lasciano i tifosi senza parole

L’affare Miranda-Milan stando alle ultime indiscrezioni di mercato sta per chiudersi, ma non in senso positivo. Fino a pochi giorni fa sembrava che il club di via Aldo Rossi fosse riuscito a convincere il talento spagnolo e attendesse solo febbraio per fargli firmare un contratto a partire dall’estate 2024.

Invece, secondo quanto riferito da Calciomercato.com, nelle ultime ore la dirigenza rossonera avrebbe addirittura deciso di mollare la presa, congelando la trattativa e cercando di virare i propri sforzi su altri profili simili per caratteristiche ma meno complicati per vari motivi.

A spingere i vertici del club a mollare la presa per il terzino del Betis Siviglia sarebbero state le richieste, in termini di ingaggio e soprattutto di commissioni, ritenute troppo elevate dall’entourage del giocatore. Fin dall’epoca Maldini il Milan ha infatti dimostrato di non voler sottostare ai ‘ricatti’ degli agenti, e per questo motivo ha preferito non portare in fondo una trattativa che sembrava ben avviata.

Al di là delle indiscrezioni giornalistiche, sembra infatti che un vero accordo tra le parti non sia mai stato né trovato, né avvicinato, e per questo motivo il club avrebbe deciso di abbandonare la pista e concentrare le proprie attenzioni su altri profili meno problematici.

Una decisione che razionalmente sembra avere una sua logica, ma che ha lasciato comunque perplessi molti tifosi, ormai convinti che l’affare Miranda avrebbe potuto avere un esito positivo. Nel calcio, però, non bisogna dare mai nulla per scontato. L’unica certezza può arrivare solo da un annuncio ufficiale.