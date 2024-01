Calciomercato Serie A, annuncio dell’agente: “Abbiamo 3 offerte”

Ultimissime calciomercato Serie A: aggiornamenti da parte dell’agente che ha svelato i dettagli relativi al futuro del suo assistito. A sorpresa, infatti, può lasciare il suo attuale club: ci sono tre offerte sul tavolo.

Emergono delle novità relative al destino del calciatore, che è pronto a vivere una nuova avventura. Il procuratore ha annunciato l’addio del suo assistito, una notizia che ha spiazzato anche i tifosi. Ecco la possibile destinazione con tre offerte già arrivate al mittente che dovrà prendere una decisione riguardo la sua prossima squadra.

Si accende il mercato di gennaio 2024. Arrivano delle novità in merito al futuro del calciatore, che è stato a lungo inseguito da importanti società di Serie A. Alla fine è sempre rimasto fedele al suo club anche se adesso è pronto a salutarlo in maniera definitiva. C’è l’annuncio, infatti, del suo procuratore che ha vuotato il sacco ed ha rivelato l’interesse da parte di tre società che hanno manifestato un grande interesse nell’ingaggiare il suo assistito.

Calciomercato: via dall’Italia, c’è l’annuncio dell’agente

Ci sono delle nuove notizie di calciomercato che riguardano il campionato italiano. Un big è pronto a salutare la sua squadra e la Serie A, in generale. Ci sono tre proposte recapitate all’agente che è a lavoro per trovare una soluzione e favorire l’eventuale cessione del suo assistito.

Dopo essere stato accostato, in passato, a club di primo piano come Napoli, Inter e Juventus, Nahitan Nandez è sempre rimasto al Cagliari. Il contratto in scadenza a giugno 2024 non sarà rinnovato ed ecco perché il giocatore sta già iniziando a pensare alla sua prossima destinazione.

A confermare l’addio di Nandez dal Cagliari è il suo procuratore Pablo Bentancur che ha chiuso le porte ad una permanenza in Sardegna del suo assistito. Inoltre, l’agente ha rivelato di aver ricevuto già tre importanti offerte.

Calciomercato Cagliari: Nandez ai saluti, ecco la sua prossima destinazione

Intervistato da Ovación, per El Pais, Pablo Bentancur agente di Nahitan Nandez ha detto la sua riguardo il futuro del centrocampista del Cagliari. Il giocatore è pronto a salutare la Serie A in vista della prossima sessione di calciomercato estiva 2024.

“Sono a lavoro per trovare una squadra, il giocatore mi ha chiesto di andare via. Stiamo valutando la situazione migliore per giugno, ad oggi ho ricevuto delle proposte importanti. Ci sono club interessati a lui da tutto il mondo: ho in mano delle proposte dall’Italia, dalla Russia e dall’Internacional di Porto Alegre. Inoltre, ho contatti con un allenatore dell’Inghilterra che lo vorrebbe nella sua squadra”.