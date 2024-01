Serie A, l’agente di Luvumbo: “Arriverà dopo la Coppa d’Africa”

Ha preso voce l’agente di Zito Luvumbo, parlando di calciomercato, proprio adesso che il fuoriclasse del Cagliari è via per la Coppa d’Africa.

Zito Luvumbo, per tutto il mese di gennaio, la competizione per il suo Paese. Prima l’impegno in Africa, dove ci sono altri “colleghi” della Serie A come Osimhen e tanti altri dei calciatori africani che si daranno battaglia nell’impegno per Nazionali che, come di consueto di gioca in inverno, poi la scelta sulla destinazione in Serie A.

Perché si è fatto avanti uno tra i principali club della Serie A, ma occhio a quelle che sono le dichiarazioni dell’agente che quest’oggi ha svelato tutto sul futuro di Zito Luvumbo, che potrebbe appunto essere lontano dal Cagliari.

Calciomercato Cagliari, l’agente di Zito Luvumbo svela il futuro

Ha preso voce quest’oggi, precisamente ai microfoni di TuttoCagliari, l’agente di Zito Luvumbo che ha parlato di quelli che sono i contatti con diversi club, dopo l’accostamento del calciatore del Cagliari ad una delle principali big del nostro campionato.

È considerato ad oggi uno dei migliori calciatori del comparto offensivo in Serie A, Zito Luvumbo, calciatore che dopo quanto fatto di buono in Serie B, sta provando a trascinare il Cagliari verso la salvezza, anche se le cose sembrano essersi complicate di recente.

E il Cagliari potrebbe fare a meno di lui non solo per quello che è il mese che lo tiene impegnato in Coppa d’Africa con la sua Angola, ma probabilmente anche per un futuro lontano dal Cagliari, per una big di Serie A che cerca Zito Luvumbo, come rivelato dal suo agente.

Mercato Cagliari, le parole dell’agente di Zito Luvumbo sul futuro

Quelle che seguono, alla fonte sopracitata, sono le parole di Edson Queiroz, agente di Zito Luvumbo: “Siamo felici di quanto fatto da Zito fino ad ora, ma può fare ancora di più. Vogliamo passare alla fase a gironi con l’Angola, poi vediamo che cosa succede dopo la Coppa d’Africa. Contatti col Napoli? Ci sono stati diversi contatti coi club in Serie A e non solo, perché il calciatore è stato cercato anche dalla Ligue 1 e dalla Premier League. Questo ci fa capire che tutti sono a conoscenza delle qualità di Zito Luvumbo, vediamo che cosa succederà”.

Dove giocherà Zito Luvumbo? Un club pronto all’assalto

Tra tutti i club in Serie A ce n’è uno in particolare che punterebbe sul giovane talento del Cagliari, Zito Luvumbo. Si tratta del Napoli perché, il club partenopeo, potrebbe separarsi da Politano e non solo, dando vita ad una vera e propria rivoluzione nella rosa di Walter Mazzarri o di chi ci sarà in futuro sulla panchina del Napoli.