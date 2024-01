Dietrofront Barcellona, può andare all’Inter per 15 milioni

Il Barcellona si tira indietro per questioni economiche: l’Inter può affondare il colpo e assicurarsi un futuro top player per 15 milioni

In un calcio in cui la solidità economica fa sempre più la differenza, le difficoltà finanziarie di un club possono diventare grandi opportunità per un altro. Lo sa bene l’Inter, che pure non è propriamente la società economicamente in questo momento più solida d’Europa.

Nonostante le difficoltà che affliggono il presidente Zhang, il club ha ancora l’opportunità di muoversi sul mercato e adesso ha anche strada libera per arrivare a un gioiello del calcio europeo, un talento pronto a esplodere da un momento all’altro e da tempo seguito con attenzione dal Barcellona.

La grave crisi economica che affligge il Barça ha costretto i vertici del club a puntare soprattutto sui giovani talenti, e tra questi ormai da mesi Deco aveva individuato un prospetto che ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei top player del prossimo decennio.

Attualmente però il Barcellona non è nelle condizioni di affondare il colpo e avrebbe deciso di fare un clamoroso dietrofront, come riferito da Elnacional. Un passo indietro che avrebbe spianato la strada all’Inter, pronta ad approfittare del tentennamento del club blaugrana per assicurarsi un campione di domani al prezzo di circa 15 milioni di euro.

Mercato Inter, super colpo in arrivo: è un futuro top player

La grande tentazione di mercato per Marotta e Ausilio risponde al nome di Lucas Bergvall, 17enne svedese in forza al Djurgarden. Campioncino dotato di capacità atletiche impressionanti, forza fisica e un’incredibile intelligenza tattica, oltre che una capacità straordinaria di leggere le partite, si è trasformato in pochi mesi in uno dei leader della formazione scandinava, al punto da attirare le attenzioni di club come il Barcellona.

Gli azulgrana avevano in particolare deciso di accelerare su Bergvall come rinforzo per l’immediato, per cercare di tappare la falla causata dall’infortunio gravissimo di Gavi, out per il resto della stagione. Le cose però non sono andate come sperato.

Nonostante il calciatore fosse entusiasta dell’ipotesi Barça, i conti del club catalano hanno portato la proprietà a bloccare l’operazione, lasciando di fatto strada spianata alle altre squadre interessate. E tra queste anche l’Inter, con Marotta pronto a fare uno sforzo importante pur di regalare al tecnico Inzaghi un giocatore in grado di fare la differenza già dalle prossime stagioni.

Resta da capire se i nerazzurri avranno la forza e il coraggio per investire, in un momento di difficoltà economiche evidenti, una somma considerevole su un giocatore che al momento non può dare garanzie, data la giovane età, ma che ha tutto per diventare uno dei top player del domani. Ma davanti a opportunità del genere, di solito Marotta ha saputo farsi trovare pronto, magari studiando qualche soluzione particolare come un prestito pluriennale con diritto di riscatto o un acquisto definitivo con pagamento spalmato su più anni.​