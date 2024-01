Calcio in lutto: è morto il presidente di una big

Una brutta notizia quella delle ultime ore. Perché è molto una leggenda del calcio mondiale che si è spento proprio in queste ore, il calcio è in lutto.

Arriva proprio in questi instanti la notizia della tragica scomparsa. Un’altra leggenda del mondo del calcio dice addio a questa vita e lo fa nei primi giorni del 2024. Una notizia ha lascia a bocca aperta soprattutto i suoi connazionali che per tanti anni hanno visto giocare anche con la maglia della Nazionale il campione e fare magie su ogni campo. Una bandiera ovunque sia stato e oggi ci lascia così, con grande malinconia per quello che ha lasciato.

Quando un campione del genere va via scorrono tutti i grandi ricordi che ha lasciato. Perché un campione verrà sempre ricordato per ciò che ha dato in campo e fuori ed è il suo caso. E’ in queste ore che è morto Franz Beckenbauer e tutto il mondo del calcio e dello sport sono ora in lutto.

Franz Beckenbauer è morto

Franz Beckenbauer è morto, un addio alla leggenda del calcio che oggi è in lutto per la perdita di questo grande campione. Aveva 78 anni l’ex calciatore e dirigente sportivo che lascia i suoi familiari e la nostra redazione si unisce al dolore con sentite condoglianze per la grave perdita.

Dopo una lunga e storica carriera da calciatore ha poi scelto di fare l’allenatore e infine il dirigente per un breve periodo di tempo. Poi Franz Beckenbauer era diventato presidente del Bayern Monaco dal 1994 e ha portato ai grandi successi la squadra tedesca che oggi vantava ancora trionfi importantissimi e leggendari grazie alla sua mano. Non solo in campo, anche dietro ad una scrivania ha dimostrato di essere uno dei migliori di sempre con una politica diversa e particolare rispetto le altre grandi big d’Europa.

Nel 2009 aveva annunciato l’addio dal Bayern Monaco ma è sempre stato vicino alla società tedesca che è stata casa sua per tutta la carriera. Alla fine però per gravi problemi di salute ha deciso di farsi da parte e tirarsi indietro dalla scena pubblica. Per questo motivo alla fine ha scelto di allontanarsi totalmente dal mondo del calcio che però non ha mai dimenticato il grande Franz Beckenbauer morto in queste ore e che sarà lo stesso ricordato in eterno per quello che è riuscito a lasciare.