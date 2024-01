Giuntoli sorpassa Marotta: lo prende a gennaio, ma arriva a giugno

Cristiano Giuntoli piazza il sorpasso a Beppe Marotta, la sfida tra Juventus e Inter accesissima anche sul mercato

Si riparte con nuovi capitoli della sfida scudetto tra Inter e Juventus. Nel 2024, il duello entra nel vivo, con la seconda parte della stagione che ci dirà chi tra nerazzurri e bianconeri riuscirà a prevalere. Uno scudetto che entrambe vogliono fortemente. Per l’Inter, sarebbe quello della seconda stella sulla maglia, per la Juventus sarebbe il ritorno alla vittoria dopo anni difficili.

Il testa a testa sul campo è serrato, la battaglia dialettica sta iniziando a infiammarsi, con Allegri che scarica sui rivali tutta la pressione per l’obbligo di puntare a vincere e l’ambiente nerazzurro che non ci sta e sta replicando smascherando le velleità di trionfo dei bianconeri. In tutto questo, c’è anche un altro capitolo da considerare, che è quello legato al mercato. Inevitabile parlarne, a gennaio, con la sessione invernale in pieno svolgimento.

Per la verità, le due squadre dovrebbero effettuare pochi movimenti. L’Inter ha acquistato Buchanan dal Bruges e sostanzialmente, a meno di qualche cessione imprevista o di qualche occasione improvvisa da non perdere, dovrebbe aver già concluso le proprie operazioni. La Juventus riflette sulla possibilità di realizzare almeno un innesto a centrocampo, ma nel corso di questi mesi la situazione è cambiata.

Juventus, Giuntoli avanti tutta: Inter battuta, colpo assicurato per l’estate

La sensazione è che, senza condizioni economiche particolarmente favorevoli e soprattutto senza profili che siano in grado di essere pronti da subito, alla fine i bianconeri potrebbero anche giocarsela con la rosa attuale. Il che però non significa che Giuntoli sia in attesa passiva degli eventi, anzi.

Oltre a monitorare la situazione per l’immediato, il capo del mercato bianconero potrebbe, con una mossa da maestro, mettere i bastoni tra le ruote a Marotta, soffiandogli un colpo in prospettiva che sembrava fatto.

L’ad nerazzurro, lo sappiamo, è abituato a pianificare per tempo gli arrivi dei colpi a parametro zero. Il prossimo, nei suoi piani, doveva essere Tiago Djalò, del Lille. Ma la Juventus ha deciso di scompaginare le carte.

Per il difensore portoghese, attualmente infortunato, c’è da tempo l’accordo con l’Inter. Ma la Juventus è in pressing e potrebbe alzare la proposta di ingaggio per Djalò, convincendolo a cambiare idea, come riportato da Calciomercato.it. Contatti continui in questi giorni, un fronte che sta diventando caldissimo. Juventus che poi potrebbe provare addirittura ad assicurarsi subito il giocatore, pagando un indennizzo da 4 milioni al Lille.