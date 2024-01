Accuse contro l’Inter: dura replica del club

Arrivano notizie importanti riguardo quello che è la situazione legata al caso Inter e gli aiuti arbitrali. Ora c’è la replica della società contro le critiche.

Inter: Marotta risponde alle accuse

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai cronisti presenti presso l’Assemblea di Serie A di quanto sta accadendo nelle ultime settimane. Dure polemiche contro l’Inter per aiuti arbitrali e ora la società nerazzurra ha voluto rispondere in maniera forte e decisa. L’ad dell’Inter Marotta ha voluto replicare difendendo la società dalle pesanti accuse. Ai microfoni di Tmw alcune delle dichiarazioni:

“L’Inter è al primo posto meritatamente per una cultura del lavoro applicata in modo intenso, per un lavoro di società e giocatori e per i meriti della nostra tifoseria. Le polemiche devono investire il calcio italiano e bisogna accettarle. Ogni società deve mettere i pro e i contro a fine stagione. Lungi dal pensare che l’Inter sia condizionata da favoritismi, rispedisco queste dichiarazioni al mittente. Si fa polemica anche col VAR. Noi oggi siamo la lepre e la lepre deve essere capace di schivare le fucilate dei cacciatori”.