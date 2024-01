Esonero in Serie A: la società dà la conferma

Importanti notizie per quanto riguarda la scelta che ha deciso di prendere la società nei confronti del proprio allenatore. Si è parlato tanto di esonero nelle ultime ore e c’è ora la decisione.

Salernitana: esonero Inzaghi, la scelta del club

Altra sconfitta per la Salernitana di Simone Inzaghi che ha ottenuto alcuni punti ma non ha reso come si sperava. Per questo motivo all’ennesima sconfitta sono tornate le voci su un possibile cambio per la guida tecnica del club campano. Adesso però la società ha voluto esporsi in maniera decisa riguardo quella è la situazione del proprio allenatore. Queste le parole ai microfoni di Tmw di Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana sul futuro di Inzaghi:

“Pippo ha dimostrato di crederci, ha cambiato il mood squadra e ha rimotivato anche giocatori che erano fuori rosa. Saremo al suo fianco ancora. Siamo molto amareggiati e delusi per ciò che è accaduto con la Juventus”.