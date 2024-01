Il club di Serie A deride Caressa e il tecnico bianconero: è polemica

Scoppia la polemica sui social, il club di Serie A ha deriso il giornalista Fabio Caressa e non solo.

In un post molto diretto e pungente, il video sfottò di una delle squadre di Serie A che ha voluto così rispondere, richiamando all’attenzione anche di una “rivale” storica della squadra in questione, diretto sia a Fabio Caressa che al tecnico bianconero, dopo l’ultima conferenza stampa.

Il volto noto di Sky Sport, nell’ultima puntata del “Club” in onda sulla stessa emittente satellitare e al programma che appunto lui stesso conduce, è stato protagonista per una frase sulla classifica in Serie A, richiamata all’attenzione dalla stessa società italiana che ha pubblicato un video ironico, pungendo così il noto giornalista italiano per la sua presunta fede sportiva.

Caressa deriso sui social da un club di Serie A: il video è pungente

Ha dichiarato in un’intervista pubblica, di esser stato tifoso dell’Alessandria, Fabio Caressa. C’è un club però che ha voluto giocare su uno sfottò legato all’ultima puntata del “Club”, trasmissione condotta dallo stesso giornalista sportivo italiano, in merito a quanto detto da lui.

Perché al momento della lettura della classifica, dove si è vista la Roma alle spalle della Lazio, il giornalista si è chiesto se la classifica fosse giusta.

E allora, la Lazio stessa, ha pubblicato un video “contro” Fabio Caressa, per sottolineare quella che sarebbe la sua presunta fede giallorossa, così come poi si nota nel messaggio indirizzato ad un altro elemento preso di mira dai biancocelesti, l’allenatore bianconero dell’Udinese, per le parole pronunciate sulla Roma in conferenza stampa.

Lazio, il video contro Caressa è virale: il contenuto social

Il contenuto social della Lazio è in palese riferimento alla presunta fede giallorossa del noto giornalista italiano, Fabio Caressa. Perché la Lazio ha pubblicato un video dove il tecnico dell’Udinese si definisce “tifoso della Roma”, aggiungendo poi la voce di Fabio Caressa a commentare la classifica di Serie A dove, al momento, si vede la Lazio davanti alla Roma, rispettivamente a 30 e 29 punti, separati dal singolo punto che le divide tra il settimo e l’ottavo posto.

Lazio, anche Cioffi coinvolto nel video su Caressa: cosa aveva detto il tecnico dell’Udinese

In conferenza stampa, rispondendo alle domande, il tecnico dell’Udinese aveva dichiarato: “Ti posso rispondere con una battuta? Tifo Roma”. Dunque la Lazio, in un’escalation di contenuti, all’interno del video, ha pubblicato le immagini della vittoria ai danni proprio del club bianconero, sottolineando anche le parole poi di Fabio Caressa sulla classifica di Serie A.