L’ha scelto Zanetti: Marotta paga la clausola

Javier Zanetti è rimasto stregato dal giovane talento e ha convinto Marotta a pagare la clausola rescissoria: affare in chiusura.

Primo posto in Serie A e ottavi di Champions raggiunti senza patemi. La stagione dell’Inter è senza dubbio molto positiva, nonostante il neo dell’eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna. L’obiettivo principale dei nerazzurri resta lo scudetto.

Tuttavia, in molti sono convinti che per tenere a bada la Juventus e raggiungere questo importante traguardo serva almeno un altro rinforzo nel mercato di gennaio.

Marotta e Ausilio hanno già perfezionato l’arrivo di Tajon Buchanan dal Club Bruges ma l’impressione è che i due dirigenti nerazzurri siano alla ricerca di qualche altro giovane talento da regalare a Simone Inzaghi. Stando a quanto riportato dal sito Elcrackdeportivo.com pare proprio che i nerazzurri abbiano messo nel mirino un gioiello del Boca Juniors e siano disposti a pagare la clausola per portarlo a Milano.

Juan Román Riquelme, presidente del Boca Juniors, sta cercando di non far partire alcuni dei migliori talenti del glorioso club argentino. Tuttavia i tifosi sono in allarme non solo per le possibili cessioni di Valentín Barco (cercato sempre dall’Inter) e Nicolás Valentini (su cui pare esserci la Lazio di Sarri), ma anche per un’altra pedina richiesta dai nerazzurri.

Marotta paga la clausola: il giovane talento sarà dell’Inter

Il sito rivela infatti che la dirigenza della Beneamata ha contattato il Boca Juniors per conoscere la situazione relativa a Cristian Medina. Il 21enne centrocampista, cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, è ormai diventato uno degli elementi più importanti del team del presidente Riquelme.

Il giornalista Jonathan Riniti ha riportato su Elcrackdeportivo che l’Inter è pronta a pagare la clausola rescissoria per Medina – fissata a 13,7 milioni di euro, ndr – e che il Boca è consapevole di questa imminente mossa da parte dei nerazzurri. Sempre Riniti sottolinea che il giocatore piace particolarmente a Javier Zanetti, che vuole fare di tutto per far arrivare Medina a Milano già in questa sessione di mercato.

“Tra le partite che ho visto ultimamente un ragazzo che mi piace è Medina“, ha detto Javier Zanetti in una recente intervista riportata proprio da Elcrackdeportivo. Parole fin troppo chiare che lasciano presupporre un assalto dell’Inter già a gennaio per il talento degli Xeneizes. Tuttavia non si può non tenere conto del fatto che il club di Viale della Liberazione vive un momento di profonda ristrettezza economica: nei prossimi giorni capiremo se davvero Marotta andrà fino in fondo per Medina.