Napoli, affondo decisivo: sta firmando

Il Napoli si sta preparando a fare i conti con una svolta importante per un calciatore che è stato a lungo in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis. E’ arrivato, infatti, proprio in queste ore l’affondo decisivo per chiudere questo affare. Il giocatore in questione sta per firmare e per avviare un nuovo capitolo della sua carriera.

La situazione in casa Napoli è a dir poco delicata, al punto che è ormai parere diffuso che il mercato da solo non basti a risollevare questa situazione. Gli azzurri devono ritrovarsi e per permettere una inversione di rotta occorrono calciatori di carattere. In tal senso, proprio in queste ore arriva una svolta per un calciatore che tanto a lungo i dirigenti e gli addetti ai lavori dei partenopei hanno seguito. E’ arrivato l’affondo decisivo ed ora sta per firmare, dando il “La” ad un punto importante della sua carriera. L’intesa è stata raggiunta dopo una trattativa tanto lunga, per buona pace di tutte le parti in causa.

Affondo decisivo: sta per firmare

Con la sessione di gennaio ormai entrata nel vivo, anche le trattative arrivano al punto decisivo. In tal senso, è arrivato l’affondo per il colpo dopo una lunga trattativa.

Stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, l’Atletico Madrid ha trovato la quadra definitiva per Guido Rodriguez. Il centrocampista argentino, infatti, a lungo inseguito anche dal Napoli, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Betis. Manca solo la firma, ma a giugno, a parametro zero, si aggregherà alla squadra di Simeone, che dunque mette a segno un affare che chiama in causa anche gli azzurri.

Napoli, Guido Rodriguez sfuma definitivamente

Dopo anni al Betis Siviglia, la notizia del suo addio era nell’aria. Guido Rodriguez è stato a lungo inseguito con vivo e forte interesse dal Napoli ma anche dalla Juventus. Che, però, alla fine hanno deciso di non affondare mai realmente il colpo. E’ rimasta ferma la sua volontà di non rinnovare con i biancoverdi. Adesso, come spiegano in Spagna, è praticamente fatta per il suo passaggio all’Atletico Madrid. Il tutto avverrà in estate, quando il calciatore argentino si libererà a parametro zero. Si tratta di un profilo perfettamente in linea con la filosofia di gioco di Diego Pablo Simeone.