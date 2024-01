Ora Jovic funziona, il Milan si ritira: via libera Inter

Grazie alle ultime prestazioni Luka Jovic sembra aver convinto la dirigenza rossonera a continuare a puntare su di lui almeno fino a giugno, ma questo potrebbe rivelarsi un assist per l’Inter

Il Milan ha appena passato il turno in Coppa Italia sconfiggendo con un convincente 4-1 a San Siro il Cagliari di Claudio Ranieri. Tra i rossoneri ad essersi messi in luce nella serata di coppa c’è sicuramente Luka Jovic.

L’attaccante serbo arrivato in estate dalla Fiorentina pian piano si sta conquistando spazio nelle gerarchie di mister Pioli. A dire il vero i primi mesi di Jovic a Milano erano stati pessimi, tanto che già da ottobre circolavano voci circa un possibile affondo in sede di mercato di riparazione per dotare di un degno vice Giroud la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Ed invece qualcosa di positivo è accaduto, forse da quel gol in Champions League al Dortmund nella sconfitta che ha sancito la fine della corsa alla coppa dalle grandi orecchie per questa stagione. Anche quella partita potrebbe aver avuto un risvolto positivo, risvegliando l’attaccante serbo.

Da lì in poi l’ex bomber della Fiorentina ha trovato la rete in più occasioni, come con il gol nei minuti di recupero che ha dato un punto al Milan nella complicata trasferta di Salerno. L’ultima uscita in contro il Cagliari in coppa ha poi messo in mostra uno Jovic in fiducia e capace di caricarsi sulle spalle l’intero peso dell’attacco rossonero.

Il Milan si ritira: l’Inter ne approfitta

Ora che la maledizione di Jovic sembra essere finita in casa Milan sono ovviamente cambiate anche le priorità di mercato. I tanti infortuni patiti dai difensori stanno costringendo i dirigenti rossoneri a concentrarsi su questo reparto.

Matteo Gabbia ha già fatto ritorno dal prestito al Villarreal, ma ci si attende anche qualcos’altro in arrivo nelle prossime settimane. Tutto questo potrebbe allora rivelarsi un incredibile assist di mercato per i cugini dell’Inter. Infatti i nerazzurri sembrano ora in vantaggio per Martial, l’attaccante francese in forza al Manchester United in scadenza il prossimo 30 giugno.

Martial era finito sotto la lente d’ingrandimento del Milan proprio come possibile rinforzo nel reparto d’attacco. Ora che però le buone prestazioni di Jovic hanno distolto l’attenzione dei dirigenti rossoneri, i cugini dell’Inter sembrano pronti ad affondare il colpo decisivo per portare l’ex attaccante del Monaco sulla sponda nerazzurra dei Navigli.

Si tratta di una trattativa che probabilmente segnerà l’approdo di Martial a Milano solo a partire dal prossimo luglio alla scadenza del contratto con il Manchester United, ma l’attaccante classe 1995 ha ancora la possibilità di mettere in luce quelle doti che avevano spinto il club inglese a strapparlo a suon di milioni dalla squadra del Principato.