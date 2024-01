Subito e gratis: nuovo bomber per Pirlo

Andrea Pirlo può sorridere, la Sampdoria è pronta ad affondare il colpo per un nuovo bomber da Serie A: affare a parametro zero

La Sampdoria si fionda sul mercato degli svincolati e punta un bomber da oltre 110 gol in carriera. Un regalo di Natale in ritardo che potrebbe rappresentare una vera svolta per Andrea Pirlo e la sua squadra, ancora alla ricerca della dimensione ideale e del salto di quella continuità che le farebbe davvero avvicinare la zona playoff, oggi distante cinque punti.

Non che il principale problema della Samp fino a questo momento sia stato l’attacco. In una squadra che non è riuscita ancora. A trovare la quadra a livello tattico, Sebastiano Esposito si è rivelato fin qui un bomber giovane e affidabile, in grado di realizzare 5 gol in campionato. Non tantissimi, ma nemmeno pochi considerando le difficoltà nel costruire azioni e servirlo che i compagni di squadra hanno palesato per molte partite di questo campionato.

Tuttavia, sul mercato degli svincolati c’è un giocatore che rappresenta più di una tentazione per la dirigenza blucerchiata, un bomber che in carriera ha dimostrato di saper fare gol in ogni categoria e in ogni modo, esploso in Serie A e diventato una vera e propria leggenda oltreoceano.

Sampdoria, bomber in arrivo per Pirlo: super colpo per puntare la Serie A

Passare da Messi a Borini non è proprio semplice. Quando però si presenta un’opportunità come quella della Sampdoria, non si può rifiutare a priori. Lo sa bene Josef Martinez, ex attaccante del Torino diventato un vero idolo per i tifosi della MLS.

Reduce da un’ultima stagione fatta di luci e ombre con l’Inter Miami, la squadra della Pulce argentina, condita da 12 gol in tutte le competizioni, attualmente è il venezuelano è un free agent e sta valutando con attenzione il prossimo passo per la sua carriera. A trent’anni compiuti è infatti ancora nel pieno della sua attività agonistica, e dopo tanti anni in MLS potrebbe sentire l’esigenza di confrontarsi nuovamente con un calcio diverso.

Fuoriclasse assoluto e bomber implacabile con la maglia dell’Atlanta United, con cui ha collezionato 111 gol e 17 assist in 158 presenze, secondo quanto riferito da Fichajes.net, Martinez continua ad avere grande mercato in America. I Galaxy di Los Angeles starebbero infatti pensando di puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.

E se in Spagna è l’Almeria, ultimissimo in classifica nella Liga e di fatto già quasi condannato alla retrocessione, starebbe pensando di dargli un’opportunità per rilanciarsi nel calcio europeo, in questo momento la possibilità più concreta per il suo futuro sarebbe proprio quella genovese, con la Samp pronta a farne il leader carismatico per cercare di dare la caccia a una promozione che oggi appare difficile, ma che con più di metà stagione ancora da disputare non è poi impossibile da raggiungere.