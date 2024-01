Addio Juventus: ha già un accordo in Premier

Il club bianconero è stato superato nella corsa al nuovo gioiello del calcio spagnolo, che ha già trovato l’accordo con gli inglesi

Una fucina (quasi) inesauribile di talenti. Dagli ormai affermati Gavi e Pedri, per finire con Marc Guiu, Lamine Yamal e Fermìn Lopez, il Barcellona riesce sempre a sfornare grandi talenti destinati a diventare, spesso anche molto precocemente, dei futuri campioni.

Il club catalano non è però affatto l’unico a poter vantare una Cantera di altissimo livello. C’è l’Athletic Club, col fenomeno Nico Williams per il quale i club inglesi erano disposti a fare follie. E c’è il Valencia che, consapevole di una situazione finanziaria che definire pericolosa è dire poco, ha investito da tempo sul settore giovanile sia per ritrovarsi in casa dei giocatori già fatti, sia eventualmente per avere delle pedine da cui ricavare dei profitti attraverso una cessione.

In questa seconda fattispecie si è inserito con decisione il Manchester United di Erik ten Hag. Che ha già prenotato uno dei più promettenti talenti del club de Los Murcielagos. Sul centrocampista classe 2003, titolare indiscusso della squadra allenata da José Bordalas, era piombata con un qual certo interesse anche la Juve di Cristiano Giuntoli.

Juve, addio al gioiello spagnolo: andrà a Manchester

Che avrebbe voluto bagnare con un acquisto tipico del modus operandi del dirigente fiorentino il nuovo corso. Quello fatto non più da ricchi veterani strapagati, ma da giovani fenomeni in erba. Purtroppo, la potenza economica degli inglesi ha prevalso ancora una volta.

Fisico importante, piedi sopraffini, spiccate doti sia nell’organizzare i tempi di gioco che nell’essere un validissimo frangiflutti davanti alla difesa, Javi Guerra gioca con la sicurezza di un 30enne affermato. Da molti indicato come il possibile erede di Sergi Busquets per caratteristiche e posizione in campo, il valenciano ha attirato su di sé le attenzioni dei grandi club.

Come riportato dal portale spagnolo esperto di mercato ‘Elgoldigital’, lo United avrebbe lavorato ai fianchi sia il Valencia che l’entourage del calciatore in vista di un acquisto che sarà perfezionato alla fine di questa stagione.

Con un’offerta compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro i Red Devils si sarebbero già assicurati il ‘sì’ del centrocampista, che rappresenterà il simbolo del nuovo corso che vedrà lo scout Paul Mitchell assumere una posizione importante nella dirigenza della società britannica.

Nonostante Javi Guerra abbia, nel suo contratto, una clausola pari a 100 milioni di euro, il Valencia ha dovuto fare i conti con le impellenze economiche, nonché con la volontà del ragazzo, lusingato dall’ingaggio milionario proposto dagli inglesi.

La Juve, che ci aveva visto lungo, incassa un’altra delusione di mercato: impossibile, per ora, competere con lo strapotere delle società d’Oltremanica.

