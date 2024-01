Milan, affare con il Monza di Galliani: arriva domani per le visite mediche

Affare fatto, si è conclusa la trattativa tra il Monza e il Milan per il cartellino del centrocampista che sosterrà le visite mediche già domani.

Un affare lampo e quello a sorpresa che vede protagonista il calciatore italiano, che ha serie intenzioni di affermarsi tra i migliori del suo ruolo, cogliendo al volo l’occasione che arriva probabilmente da titolare, in quella che sarà la sua nuova esperienza.

Il calciomercato ha appena aperto i battenti e il “Condor” Adriano Galliani ha concluso l’affare con il Milan per il trasferimento immediato che si consumerà già nella giornata di domani e che, nel prossimo week-end vedrà il calciatore cambiare maglia, restando appunto ancora in Serie A.

Calciomercato, affare fatto tra Monza e Milan: arriva domani

Arriverà nella mattinata di mercoledì 10 gennaio il nuovo calciatore del club, dopo la trattativa conclusa tra il Milan e il Monza per il suo trasferimento.

Un trasferimento che vede l’addio da una terza squadra, che non riguarda né Milan né Monza, secondo quella che è la notizia sulla rinuncia del prestito di un club di Serie A, sul giocatore di proprietà del Milan.

Galliani è riuscito a convincere il Milan per il trasferimento a titolo temporaneo di Daniel Maldini. Il figlio d’arte si trasferirà al Monza e sarà un nuovo giocatore dei brianzoli a partire da domani, lasciando così l’Empoli e il prestito dopo i soli sei mesi in Toscana.

Mercato Monza, è fatta per Maldini: domani le visite mediche

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Daniel Maldini sarà un nuovo giocatore del Monza. A partire da domani, perché sosterrà le visite mediche con il club brianzolo, lasciando così l’Empoli dopo un’esperienza durata circa 6 mesi e con l’obiettivo di completare la stagione trovando maggiore spazio che, con Andreazzoli e il suo predecessore in panchina, non ha praticamente quasi mai trovato. Con l’Empoli, fino a questo momento, aveva trovato soltanto sette apparizioni spalmate nei 262 minuti di gioco in Serie A.

Un altro Maldini con Berlusconi e Galliani: visite mediche col Monza

Dunque in Brianza arriva Daniel Maldini, un altro Maldini dal duo composto da Galliani e Berlusconi. Di Pier Silvio si parla oggi, per chi manda avanti la tradizione di famiglia, con Daniel pronto a prendersi una maglia da titolare al Monza e questa volta cercando di affermarsi tra i principali calciatori in Serie A. Chissà che questo prestito non possa permettergli di mettere in mostra tutte le sue qualità che, fino a questo momento, non sono bastate al Milan per una permanenza in rossonero che non è arrivata nel corso degli ultimi anni.