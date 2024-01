Calciomercato, svolta improvvisa: c’è l’accordo con Politano

Nuovi aggiornamenti sul futuro a Napoli di Matteo Politano: c’è una promessa fatta al ragazzo, ecco tutti i dettagli riguardo la prossima destinazione.

Ci sono delle novità riguardo la prossima squadra di Matteo Politano. Emergono delle indiscrezioni importanti di calciomercato con l’agente del calciatore che quest’oggi ha avuto un contatto con i dirigenti azzurri.

L’offerta araba sullo sfondo, ha spinto gli azzurri a cambiare i piani per Politano che ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Il calciatore, in odore di cessione fino a qualche settimana, adesso ha preso una decisione importante per quanto riguarda la sua carriera da calciatore. Si attende solo l’ultimo passaggio formale prima della definizione dell’affare che può andare in porto anche per la gioia dell’allenatore e di tutti i tifosi.

Calciomercato Napoli: accordo con Politano, ecco i dettagli

E’ il giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, a fare il punto della situazione riguardo questa situazione legata al rinnovo con il Napoli dell’esterno offensivo Matteo Politano.

Il calciatore, accostato con insistenza ai club arabi, nelle ultime settimana ha ricevuto una proposta da 7 milioni di euro per trasferirsi in Arabia Saudita. C’era l’Al Shabab su di lui, il club saudita aveva avanzato anche una prima proposta al Napoli di 12 milioni di euro.

Alla fine, però, è arrivato il rifiuto da parte del club con Politano che adesso è vicino al rinnovo con il Napoli.