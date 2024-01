Calciomercato, nuovo attaccante: colpo Timo Werner, è ufficiale

Nuova squadra per Timo Werner: adesso è ufficiale. Ecco tutti i dettagli su questo colpo di mercato di gennaio 2024.

Timo Werner cambia squadra e lascia il Lipsia. C’è l’annuncio da parte del club che ha reso noto la formula di questo trasferimento con il tedesco che potrà mettersi in evidenza, in questa seconda parte della stagione, con la maglia di un’altra big che ha deciso di investire sul tedesco.

Calciomercato: è ufficiale il colpo Werner

L’attaccante tedesco giocherà di nuovo nel massimo campionato inglese: lo aspetta il Tottenham di Postecoglou.

Nonostante un rendimento non all’altezza delle aspettative, la prima esperienza di Timo Werner in Inghilterra si è conclusa con diversi trofei conquistati, tra cui la Champions League, il Mondiale per Club e la Supercoppa Europea. Mica male, se si considera il costo del cartellino: una cifra superiore ai 50 milioni di euro per prelevarlo dal RB Lipsia e portarlo in Premier League.

Ecco, in Premier Werner sta per tornare, dopo una stagione e mezza: l’attaccante tedesco è a un passo dal Tottenham di Ange Postecoglou, che ha chiuso in fretta una sorta di “trattativa-lampo” per riportarlo in Inghilterra.

In pochi giorni, quindi, il Tottenham ha trovato l’accordo con il RB Lipsia per il trasferimento di Timo Werner sulla base del prestito fino a giugno, con opzione per il riscatto. Gli Spurs hanno facilmente trovato il modo per chiudere la trattativa con il club tedesco, garantendo il pagamento del 100% dell’ingaggio dell’attaccante che sosterrà nelle prossime ore le visite mediche a Londra.