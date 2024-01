Grave lutto nel mondo del calcio: muore a 16 anni, club sotto shock

Un grave lutto ha scosso il mondo del calcio nelle scorse ore. Stando infatti a quanto comunicato dallo stesso club sui propri canali social, il calciatore ha perso la vita alla tenera età di 16 anni, ragazzo dal talento cristallino, ben voluto e che difronte a sé aveva davanti tutta una carriera per realizzare i propri sogni, come quello di giocare un domani per la Nazionale maggiore.

Il destino, la vita o quel si voglia però ha voluto diversamente, col giovane calciatore che in questi giorni sta venendo celebrato in ogni modo dal club, rimasto decisamente sotto shock alla notizia della perdita del ragazzo, che poteva rappresentare il futuro della squadra.

Grave lutto nel mondo del calcio: giovane talento muore a 16 anni

Poco prima della perdita di un grande come Franz Beckenbauer, il calcio ha dovuto dire addio ad una giovane promessa di 16 anni, come confermato anche dal club in un post pubblicato sui propri canali social. Una notizia, questa, mista all’addio del tedesco, che ha scosso il calcio nazionale ed internazionale, visto che il ragazzo, considerato essere super promettente, aveva davanti a sé una carriera intera per realizzare tutti i suoi sogni.

Come detto, però, la vita ha voluto diversamente, visto che è bastato un incidente in auto a distruggere la vita ad un giovane calciatore ed alla sua famiglia, che piange la perdita dell’amato fratello e figlio in maniera totalmente inaspettata.

A rimanere sotto shock ovviamente anche il club, che a modo suo ha cercato di omaggiare e rendere onore al ragazzo nelle ultime ore. Tutto calcio inglese, insieme al Grimsby Town, si è stretto attorno al dolore della famiglia del giovane Cameron Walsh, che per l’appunto a 16 anni è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico per lui fatale.

Addio a Cameron Walsh: il comunicato del Grimsby

Dopo aver appreso la notizia, il Grimsby Town ha voluto ricordare il giovane Cameron Walsh in un post pubblicato sulle proprie stories Instagram. Il club inglese ha speso parole d’affetto e cordoglio verso la famiglia del 16enne, da sempre indicato essere il talento più cristallino dell’U17 dei Mariners.

Il Grimbsy ha così scritto su Walsh: “Cameron Walsh era una parte del settore giovanile del nostro club. La sua passione per il gioco, unita al suo innegabile talento, lo hanno reso una figura molto amata tra i compagni di squadra, gli allenatori e l’intera famiglia di Grimsby Town. Il Club è devastato da questa perdita straziante ed estende le sue più profonde condoglianze alla famiglia durante questo periodo incredibilmente difficile. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con loro mentre“.

Incidente mortale non solo per Cameron, ma anche per papà Dave

Nell’incidente nel quale ha perso la vita il giovane Cameron Walsh è morto anche il padre Dave. Ai due Walsh il Grimbsy Town pagherà tributo non solo in occasione della sfida di sabato fra i Mariners ed il Notts County, ma anche avviando una raccolta fondi che possa aiutare la loro famiglia ad attraversare questo momento complicato.