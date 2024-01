Juve in agguato: offerta rifiutata

La Juventus segue con grande attenzione l’evolversi del mercato, buone notizie per i bianconeri: offerta rifiutata per un obiettivo

Il calciomercato invernale, diversamente rispetto a quanto si poteva pensare fino a qualche settimana fa, potrebbe riservare pochi scossoni per la Juventus. L’orientamento dei bianconeri non pare quello di andare a caccia di acquisti a qualsiasi costo.

Una scelta che potrebbe apparire piuttosto audace e rischiosa, quella del club torinese, viste le carenze che in questo momento ci sono soprattutto a centrocampo, con le rotazioni ridotte dalle defezioni a lungo termine di Pogba e Fagioli.

Ma la spiegazione risiederebbe nel fatto che il club non intenderebbe investire in giocatori magari non pronti da inserire immediatamente al momento del loro arrivo, con il fisiologico adattamento che riguarderebbe soprattutto profili provenienti dall’estero. In più, Allegri non vorrebbe turbare un equilibrio di spogliatoio che si è creato nella prima parte di stagione: i calciatori stanno rispondendo al meglio e hanno trovato una quadra e una amalgama notevole, per il tecnico livornese si può andare avanti anche così.

Juventus, Felipe Anderson sempre più nel mirino: altro indizio a favore dei bianconeri

Sensazioni che sono state rafforzate dalle recenti dichiarazioni del ds juventino Cristiano Giuntoli. Il quale però, ovviamente, è in un periodo di lavoro piuttosto intenso. Tra possibili rinnovi di contratto e tra acquisti da seguire se non per l’immediato, per il prossimo futuro, il dirigente ha una agenda assai fitta.

Di certo, è in preparazione un mercato estivo importante, dato che con il probabile ritorno in Champions League occorrerà rinforzare adeguatamente la rosa e ci saranno anche le risorse economiche per farlo. Ecco perché si sta monitorando con grande attenzione l’evoluzione dei profili seguiti per il medio periodo.

Come il suo omologo Marotta all’Inter, Giuntoli non disdegnerebbe mettere le mani su qualche interessante colpo a parametro zero. Il nome che scalda la fantasia è quello di Felipe Anderson.

In questa stagione, diversamente dalle precedenti, il brasiliano non sta brillando con la maglia della Lazio, ma le sue doti sono fuori discussione come dimostra la fiammata per il gol di Vecino a Udine. Situazione molto interessante la sua, con il contratto in scadenza a giugno e con poche chances per il rinnovo.

C’è chi si è fatto avanti per acquistarlo subito, come l’Al Hilal, in Arabia, ma, secondo il giornalista turco Ekrem Konur, esperto di mercato, la Lazio avrebbe respinto l’offerta dei sauditi (quantificabile in 15 milioni di euro secondo ‘Sky’). Ci sono anche club inglesi su Anderson, come l’Aston Villa, ma la Juventus lavora sotto traccia e punta a ‘bloccarlo’, con una adeguata offerta di ingaggio.