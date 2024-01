Juve, ritorno di fiamma sul mercato: la Roma ha già detto sì

La Juventus può piazzare un colpo a sorpresa dalla Roma, ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo bianconero e sì dei giallorossi

Una rivalità tra le più intense e storiche del campionato di calcio italiano, quella tra Juventus e Roma. Che ha vissuto un ulteriore capitolo appena pochi giorni fa, con il match andato in scena allo Stadium in chiusura di 2023.

Una sfida vinta dai bianconeri per 1-0 con rete di Rabiot e relative polemiche, immancabili, sul possibile fuorigioco del francese non ravvisato dal Var.

Polemiche di campo a parte, i rapporti tra le due società, invece, sono piuttosto cordiali. Ed è stato dimostrato anche da quanto accaduto negli ultimi giorni di mercato, con una doppia operazione che ha visto protagonisti bianconeri e giallorossi.

Da Torino, in direzione Roma, si è mosso in prestito oneroso e secco Dean Huijsen. Il giovane olandese sembrava destinato al Frosinone, con cui la Juventus aveva già l’accordo, ma lo stesso giocatore ha spinto per recarsi nella Capitale. E per i prossimi sei mesi rinforzerà la linea difensiva della squadra di Mourinho.

Juventus-Roma, nuovo asse di mercato: il colpo low cost si può fare

Percorso inverso, invece, per Luigi Cherubini, talentuoso esterno classe 2004 della Primavera dei capitolini, che si trasferirà in bianconero a titolo definitivo. Due operazioni slegate tra loro ma che chiariscono come tra Juventus e Roma ci sia un filo costante. Che potrebbe essere ribadito da un ulteriore affare nel corso di questo mese di gennaio.

A Torino, si segue sempre con attenzione un calciatore giallorosso che era stato un obiettivo già in passato. E che adesso appare a portata di mano, vista la situazione in casa romanista: Rick Karsdorp.

L’esterno olandese aveva iniziato la stagione da titolare inamovibile sulla fascia destra. Ma ha gradualmente perso posizioni, fino a finire in panchina, scalzato da Kristensen. Nelle ultime settimane, poco spazio per lui, a dimostrazione di un rapporto con la Roma che potrebbe concludersi a breve.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025, le chances di rinnovo per il 28enne a questo punto sono praticamente nulle. Ecco perché la Juventus pensa a un colpo in prestito oneroso con diritto di riscatto in vista dell’estate, con la Roma che potrebbe acconsentire per incassare una cifra pur minima, ma utile per il proprio mercato in entrata viste le difficoltà economiche perduranti del club.