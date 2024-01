Messi e il Pallone d’Oro, accuse clamorose: lo scandalo prende piede

Clamoroso scandalo in Francia, accuse gravissime nei confronti del PSG: nel mirino il Pallone d’Oro assegnato a Leo Messi

Un altro scandalo, e stavolta davvero clamoroso, potrebbe esplodere da un momento all’altro nel mondo del calcio. Una bufera mediatica d’immani dimensioni che potrebbe travolgere Leo Messi e il PSG, il suo ex club di appartenenza.

Nel mirino degli inquirenti sarebbe finito infatti il Pallone d’Oro conquistato dalla Pulce argentina nel 2021, a pochi mesi dall’inizio dell’avventura in Ligue 1. Un trionfo a quanto pare molto meno limpido e trasparente di quanto si potesse pensare fino a non molto tempo fa.

Che si sia creata una certa discussione sugli ultimi Palloni d’Oro conquistati da Messi non è una notizia. Se anche nel 2023 sono stati in molti a non ritenere corretta l’assegnazione del più importante premio individuale al mondo al fuoriclasse attualmente sotto contratto con l’Inter Miami, ancora più discusso e discutibile fu il trionfo dell’argentino nel 2021, al termine di una stagione in cui non aveva certo brillato né con la maglia del Barcellona, né con quella del PSG.

Ed è proprio quel grande trionfo della Pulce argentina ad aver fatto insospettire le autorità francesi, che avrebbero deciso di aprire un’indagine giudiziaria in corso per indagare sull’assegnazione del noto premio creato da France Football. Un’indagine che starebbe portando alla luce una vicenda di corruzione e favoritismi degna di una pellicola cinematografica.

Scandalo in Francia: nel mirino il Pallone d’Oro a Messi nel 2021

A riportare la notizia sono stati due dei principali quotidiani francesi, Le Monde e Mediapart. A quanto pare l’indagine ancora in corso da parte delle autorità parigine starebbe portando a galla una serie di regali fatti dal PSG, e in particolare dal numero uno Al-Khelaifi, all’ex caporedattore di France Football, Pascal Ferré, il responsabile dell’organizzazione del Pallone d’Oro.

L’accusa è grave: secondo gli inquirenti il club parigino avrebbe infatti attuato una tattica di vera e propria corruzione per far ottenere a Messi, allora giocatore di punta della squadra, l’ambito riconoscimento individuale.

Dalle indagini sarebbe emerso per il momento un rapporto privilegiato tra Jean Martial Ribes, allora capo della comunicazione del PSG, e Ferré. In alcuni scambi di messaggi e corrispondenza telefonica tra i due si parlerebbe apertamente infatti di viaggi pagati a Doha, di biglietti per le partite del PSG e di altri regali e favori fatti dalla dirigenza parigina al noto giornalista, assunto peraltro poco tempo dopo proprio dal PSG come responsabile dei rapporti con i media.

Stando a quanto scoperto fin qui dagli inquirenti, l’obiettivo del club francese sarebbe stato non solo quello di caldeggiare la vittoria del premio da parte di Messi, ma anche la candidatura di Nadia Nadim, diamante della rappresentativa femminile della squadra parigina, nella categoria femminile.

Al momento non ci sarebbe comunque nulla d’illecito. Le indagini dovranno andare avanti per stabilire se ci sia stato o meno un reato di corruzione. Quel che è certo che l’intera vicenda, seppur ancora al limite della legalità, getta un’ombra di non poco conto sulla vittoria di Messi e più in generale sui criteri di assegnazione di un premio che sta aumentando la propria popolarità ma sta perdendo, anno dopo anno, credibilità da parte degli appassionati.