Milan, si procede a fari spenti per il colpaccio: spunta il nome

Il Milan sta ancora monitorando i possibili rinforzi per la squadra di Pioli, e un nuovo nome a sorpresa si profila nell’orizzonte rossonero.

Il mercato continua a essere la principale ancora di salvezza del Milan, che ha vissuto un girone d’andata pieno di alti e bassi. Le numerose operazioni in entrata della scorsa estate hanno rivoluzionato la rosa, eppure i limiti dei giocatori a disposizione di Pioli sono sempre più evidenti.

Sono evidenti anche le lacune, che devono necessariamente imporre ulteriori miglioramenti. E a sorpresa spunta un nome inedito che potrebbe proprio fare al caso dei rossoneri. Si parla molto dell’attacco e del ruolo di Jovic, che non aveva reso quanto ci si attendeva prima dell’esplosione dell’ultimo mese che l’ha reso nuovamente un attaccante utile per la squadra.

Ma comunque, con l’età di Giroud che avanza, quello del centravanti rischia di diventare un problema serio per il Milan, che dovrà essere risolto il prima possibile, difficilmente questo gennaio, più probabilmente la prossima estate. In ogni caso il fronte offensivo non è l’unico in cui Pioli ha dei problemi a coprire le posizioni: un’altra situazione che sta venendo attentamente monitorata è quella della difesa, dove i numeri sono contati.

Un nuovo difensore per il Milan: nome a sorpresa dal mercato

Colpa degli infortuni, più che del mercato, ma sta di fatto che l’allenatore rossonero si ritrova con un reparto decimato. Thiaw, Tomori e Kalulu, ma anche Pellegrini e Caldara, portano a quota cinque i centrali indisponibili per il Milan, e in prospettiva c’è anche la questione del contratto di Kjaer, in scadenza a giugno. Il ritorno di Gabbia sarà importante per questa seconda parte della stagione, ma per il futuro milanista è ovvio che sarà necessario qualcosa di più.

Il modus operandi della dirigenza è quello di trovare un giocatore valido, con una buona esperienza nel calcio europeo, ma relativamente giovane e a basso costo. Non un profilo semplice da individuare, ma la squadra mercato rossonera sembra aver trovato ciò che fa al caso di Pioli.

Si chiama Lilian Brassier, ha 24 anni e gioca nello Stade Brestois, meglio noto come Brest, una delle rivelazioni della stagione del campionato francese. Difensore centrale francese con origini della Guadalupa, Brassier sta sorprendendo tutti quest’anni, e grazie anche alle sue prestazioni il Brest si trova incredibilmente quarto in classifica.

Attualmente il suo costo non dovrebbe essere superiore ai 10 milioni di euro, e il Milan sta pensando di bloccarlo per giugno. Brassier attira soprattutto per la sua duttilità: mancino di piede, gioca come centrale ma occasionalmente anche da laterale sinistro a tutta fascia. Risolverebbe così i cronici problemi nel trovare anche una riserva per Theo Hernandez.