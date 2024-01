Svolta a sorpresa nel futuro di Zielinski: cambia tutto

L’addio di Piotr Zielinski al Napoli è oramai scontato, anche se del calciomercato non ci si può fidare fino a quando non arrivano le ufficialità. Stando alle ultime notizie, infatti, nelle ultime ore si sarebbe registrata una svolta inattesa nel futuro del centrocampista polacco che si scontra invece con quanto è stato raccontato nel corso degli ultimi giorni.

La sensazione è che davvero qualcosa possa cambiare, con Zielinski che ha il pallino del gioco in mano, considerato il fatto che tutto dipenderà da quella che è la sua volontà, già ben chiara sia al Napoli che a tutte le pretendenti.

Zielinski, cambia tutto: svolta inattesa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Piotr Zielinski, che a quanto pare potrebbe lasciare il Napoli la prossima estate a seguito della scadenza del suo contratto con i partenopei. Il polacco ha infatti da tempo deciso di non voler rinnovare con i campioni d’Italia, idea che De Laurentiis ha in più occasione cercato di fargli cambiare presentandogli offerte anche di un certo spessore.

Nulla da fare, secondo Zielinski il suo ciclo a Napoli è terminato con lo scudetto, motivo per il quale il numero 20 della formazione partenopea sarebbe alla ricerca di una nuova e stimolante avventura in carriera, anche se qualcosa potrebbe incredibilmente cambiare. Nelle ultime ore si sarebbe infatti registrato un ribaltone nel futuro del polacco, con De Laurentiis, protagonista, che avrebbe nuovamente cercato di cambiare la situazione a favore della sua squadra.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, non curante del fatto che Zielinski sia in pratica promesso sposo all’Inter, il Napoli avrebbe presentato una nuova offerta di rinnovo all’entourage del centrocampista, nella speranza che questa possa convincere il ragazzo a rimanere almeno per un altra stagione con i partenopei.

Zielinski, nuova offerta di rinnovo dal Napoli: le cifre

Il Napoli le sta provando tutte per convincere Piotr Zielinski a rimanere, arrivando addirittura anche a snaturarsi, visto che l’ultima offerta di rinnovo presentata al polacco è da capogiro. Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, pur non di non farlo andare ad una rivale come l’Inter De Laurentiis avrebbe presentato una nuova offerta di prolungamento a Zielinski mettendo sul piatto un annuale da cinque milioni di euro netti a stagione, aumentandogli di gran lunga l’attuale stipendio, che dovrebbe aggirarsi ai 3 milioni di euro.

Non solo, per convincerlo il Napoli avrebbe inserito in questa nuova proposta anche una clausola da 20 milioni di euro, ma il polacco non si è messo di una virgola.

Il Napoli ci prova ancora per Zielinski: riposta secca del polacco

Nonostante tutte queste lusinghe, con molta educazione e rispetto per il club e la città che è stata casa sua per tutti questi anni, Piotr Zielinski ha detto no anche a questa nuova proposta di prolungamento del Napoli. Il polacco è alla ricerca di nuovi stimoli che il club partenopeo, al momento, non è in grado di dargli; in futuro tutto potrebbe ribaltarsi, per davvero, ma per ora il centrocampista azzurro sembrerebbe essere pronto a preparare le valige e volare in direzione Milano e diventare un nuovo giocatore dell’Inter nella prossima stagione.