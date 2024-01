Nuovo bomber al Milan: sfida e nome a sorpresa

Un nome a sorpresa per il nuovo bomber del Milan ma è duello con una big. Ecco, di seguito, tutti i particolari

Con un poker di gol il Milan si è sbarazzato del Cagliari nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e ai quarti se la vedrà con l’Atalanta dell’ex Charles De Ketelaere che è stato il grande protagonista, 2 gol e 1 assist, nel 3-1 con cui la ‘Dea’ ha eliminato il Sassuolo.

Ha di che sorridere Stefano Pioli che se non ha ritrovato il Diavolo brillante dell’inizio di stagione, è comunque sulla buona strada per farlo, come certifica anche il successo di Empoli in campionato. Al di là delle due prove decisamente convincenti, le buone notizie per il tecnico rossonero arrivano dal quel reparto avanzato che lo fatto penare non poco.

Se con l’Empoli è tornato al gol Giroud, sugli scudi nel trionfo contro gli uomini di Claudio Ranieri c’è stato un ritrovato Luka Jovic, autore di una doppietta, che finalmente si sta proponendo ai livelli dell’ultima stagione, 2018-19, con l’Eintracht Francoforte, 27 gol, di cui 10 in Europa League, e 7 assist che gli sono valsi la ‘chiamata’ da parte del Real Madrid.

Milan, duello con l’Arsenal per Evanilson

Tuttavia, un redivivo Luka Jovic e un Leao di nuovo ispirato non possono bastare anche perché gli anni (37) cominciano a farsi sentire per Olivier Giroud che è sempre il bomber rossonero ma che di certo non può tirare la carretta per l’intera stagione.

Occorre, dunque, un altro attaccante di valore per ampliare il ventaglio delle soluzioni tattiche a disposizione di Pioli anche perché il Diavolo ha ancora molto da chiedere alla stagione.

Con una qualificazione alla prossima edizione della Champions League al momento non in discussione, i rossoneri non possono esimersi dal provare a ricucire lo strappo con le prime due della classe e poi c’è un’Europa League in cui è quasi d’obbligo arrivare fino in fondo anche per far dimenticare il flop della prematura eliminazione dalla ‘Coppa dalle grandi orecchie’.

Ebbene, secondo quanto si legge nell’ultimo post su ‘X’ del noto esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Milan monitora con attenzione l’evoluzione della situazione contrattuale di Evanilson, attaccante in forza al Porto.

Tuttavia, i rossoneri non hanno la strada libera dato che sul 24enne brasiliano dei Dragoes ha messo gli occhi anche l’Arsenal che negli ultimi match di Premier League ha segnato il passo, tanto da essere scivolato al terzo posto, a meno 5 dalla capolista Liverpool, pagando dazio a una batteria di attaccanti che non sta onorando il nomignolo del club (‘Gunners‘, ‘cannonieri’).

Si prospetta, quindi, un interessante duello tra il Milan e l’Arsenal per Evanilson, con i londinesi che sulla carta partono in vantaggio visto che di certo non hanno problemi ad avanzare un’offerta monstre.