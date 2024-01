“Profilo perfetto”, Ibrahimovic lo porta al Milan

Zlatan Ibrahimovic avrebbe individuato l’allenatore perfetto per il post Stefano Pioli, che sembra destinato a lasciare la panchina del Milan

Quello dell’allenatore è sempre un ruolo molto delicato, perché spesso è il primo a pagare quando le cose non vanno per il verso giusto. Non c’è dubbio che finora la stagione del Milan sia stata alquanto deludente, sia in campionato che in Champions League.

Non a caso, parecchi tifosi sono ormai convinti che la società debba dare il benservito a Stefano Pioli. Tra scelte tattiche e dichiarazioni discutibili, il tecnico rossonero dà l’impressione di aver quasi terminato il suo ciclo sulla panchina del ‘Diavolo’. I risultati fin troppo altalenanti lo incastrano, ma per adesso la società preferisce rimanere al suo fianco.

La posizione dell’allenatore emiliano, infatti, non è in bilico allo stato attuale delle cose e lo diventerebbe soltanto se la situazione precipitasse nelle settimane a venire. L’intenzione del club meneghino, dunque, è proseguire insieme all’ex Fiorentina almeno fino al termine della stagione, per poi sedersi intorno ad un tavolo e decidere il da farsi.

Qui entra in gioco Zlatan Ibrahimovic, che di recente è diventato senior advisor della proprietà americana e del senior management del Milan. In poche parole, il campione svedese è un consigliere speciale che può influire non poco sulle scelte future dei rossoneri. Tra l’altro, la personalità per imporsi fin da subito di certo non gli manca.

Destino segnato per Pioli: Ibrahimovic e il Milan puntano su Thiago Motta

Dato che il matrimonio con Pioli potrebbe giungere al termine a partire da giugno, Ibrahimovic e la dirigenza capitanata da Giorgio Furlani si guardano attorno silenziosamente per individuare papabili sostituti. Antonio Conte è uno dei candidati e non potrebbe essere altrimenti, ma il trainer salentino imporrebbe un cambio di strategia abbastanza netto.

L’ex Juventus chiederebbe campioni già formati, oltre ad uno stipendio da almeno 7/8 milioni di euro netti all’anno. Di conseguenza pare che Conte non sia il primo nome della lista rossonera. Il giornalista Fabio Ravezzani spiega sul proprio profilo X che il Milan avrebbe deciso di affidare l’incarico a Thiago Motta.

Accostato anche alla Roma per il dopo Mourinho e al Napoli in ottica post Mazzarri, l’ex centrocampista italo-brasiliano si sta rendendo protagonista in positivo di una stagione superlativa alla guida del Bologna. “Ibrahimovic conosce bene Thiago Motta e lo stima. In più gioca con la difesa a quattro, ha un ingaggio sostenibile e sa valorizzare i giovani”, ha scritto Ravezzani.

Insomma, l’identikit dell’allenatore rossoblù è l’ideale per la squadra lombarda. Molti esperti del settore e non ritengono che Motta sia pronto per il grande salto in una big e prendere le chiavi del Milan sarebbe una sfida tremendamente affascinante. Pista da monitorare nei mesi a venire.