Ribaltone in panchina: Conte e Motta in due big di Serie A

Nella prossima stagione è molto probabile che vedremo Conte e Motta allenare due big del massimo campionato italiano

La stagione è ancora lunga ma si pensa già alla prossima con il tema allenatori al centro del discorso. Sono diverse infatti le big che potrebbero cambiare guida tecnica al termine di questo campionato: la Roma, ad esempio, non ha ancora deciso se rinnovare il contratto di Mourinho in scadenza il prossimo trenta giugno.

Potrebbe cambiare anche il Milan: i rossoneri sono allenati da Pioli capace, negli ultimi anni, di portare uno scudetto e una semifinale di Champions League. L’allenatore, in questa stagione, è finito diverse volte nel mirino della critica anche se ha dovuto fare i conti con una serie infinita di infortuni.

Il Milan può ancora togliersi diverse soddisfazioni ma l’anno prossimo, sulla panchina rossonera, potrebbe esserci un altro tecnico. Si parla di Thiago Motta, allenatore del Bologna. I rossoblù sono una delle più belle sorprese di questo campionato e sono in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

Zirkzee e compagni esprimono un calcio di grande livello e vogliono fare la partita indipendentemente dall’avversario. Gran parte del merito va attribuito a Thiago Motta capace, insieme alla società, di costruire una squadra bella da vedere e in grado di lottare per obiettivi importanti.

Thiago Motta-Milan: al Napoli possibilità Conte

È chiaro che se parliamo di allenatori non possiamo non menzionare Antonio Conte: l’ex tecnico della Juventus è pronto a tornare in pista e, nella prossima stagione, potrebbe sedere sulla panchina del Napoli. I campioni d’Italia stanno vivendo un campionato decisamente al di sotto delle aspettative: fuori dalla lotta scudetto fin da subito e una scelta, quella di sostituire Spalletti con Garcia, che non ha dato i frutti sperati.

Nel bel mezzo della stagione è arrivato l’esonero del tecnico francese con la proprietà che ha deciso di affidarsi a Mazzarri. Fino ad ora non ci sono stati grandi miglioramenti con la squadra che rischia anche di non qualificarsi alla prossima Champions League.

In una situazione del genere un profilo come quello di Antonio Conte è perfetto: l’allenatore, come dimostrato al suo primo anno di Juve, può iniziare un ciclo vincente portando la squadra a dominare il campionato per diversi anni.

Chiudiamo il discorso allenatori con la Juventus dove non dovrebbero esserci cambiamenti: Allegri è pronto a restare in bianconero con la speranza di iniziare la prossima stagione da campione d’Italia in carica.